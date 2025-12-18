Rzeczpospolita
Wydarzenia
Mrozu ogłosił „Odpowiedni moment tour”

Mrozu, laureat pięciu Fryderyków w 2023 r., po tym, gdy pokonał wszystkich, wyda w przyszłym roku nową płytę i będzie ją promował kilkoma dużymi halowymi koncertami w największych miastach Polski.

Publikacja: 18.12.2025 12:55

Mrozu zapowiada koncerty w 2026 r.

Foto: Mat. Pras./Live Nation

Jacek Cieślak

Mrozu, rok po swoim ostatnim biletowanym koncercie w Tauron Arenie Kraków, który był jednocześnie jego największym koncertem w karierze, ogłosił nową trasę. „Odpowiedni moment tour” rozpocznie się w październiku 2026 r. i zawita do największych hal koncertowych w polskich miastach.

Mrozu wyda nową płytę. Zapowiadają go dwa single

Mrozu otwiera nowy rozdział w swojej twórczości – przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą będzie chciał w całości zaprezentować fanom na kolejnej trasie koncertowej. Album zapowiadają dwa single: wydany w czerwcu tego roku „Pół na pół” oraz wspinający się na szczyty list przebojów tytułowy „Odpowiedni moment”, który wykonuje w duecie z Zalią.

Pierwszą połowę przyszłego roku Mrozu poświęci na zakończenie prac nad płytą, której premiera zaplanowana jest jeszcze przed startem trasy. Już na początku roku fani mogą się spodziewać kolejnej muzycznej niespodzianki.

Sezon festiwalowy 2026 Mrozu zamknie kilkoma koncertami, następnie poświęci czas na przygotowania do prawdziwej koncertowej uczty, która rozpocznie się w październiku.

Oprócz nowego materiału fani będą mogli w trakcie trasy„Odpowiedni moment tour” bawić się przy największych przebojach Mroza z ostatnich 15 lat. Jego koncerty są zapowiadane jako niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa.

Mrozu, artysta, który jest gigantem Fryderyków

Przypomnijmy, że Mrozu to pięciokrotny laureat Fryderyka na gali w 2023 r. Pokonał wtedy wszystkich, w tym Dawida Podsiadłę. Dostał pięć nominacji i wszystkie wykorzystał. Wrocławianin, który gra dzisiejszą odmianę funky i soul, zwyciężył w kategoriach Artysta Roku – tu pokonał Dawida Podsiadłę i Ralpha Kamińskiego, Utwór Roku („Za daleko” z udziałem Vito Bambino), Album Roku Pop („Złote bloki”), Producent Roku, Autor Roku – razem z Arkiem Sitarzem.

„Odpowiedni moment Tour”:

2.10 – Atlas Arena, Łódź

8.10 – COS Torwar, Warszawa

10.10 – Hala Stulecia, Wrocław

17.10 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

30.10 – TAURON Arena Kraków

