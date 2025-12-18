Mrozu, rok po swoim ostatnim biletowanym koncercie w Tauron Arenie Kraków, który był jednocześnie jego największym koncertem w karierze, ogłosił nową trasę. „Odpowiedni moment tour” rozpocznie się w październiku 2026 r. i zawita do największych hal koncertowych w polskich miastach.

Mrozu wyda nową płytę. Zapowiadają go dwa single

Mrozu otwiera nowy rozdział w swojej twórczości – przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą będzie chciał w całości zaprezentować fanom na kolejnej trasie koncertowej. Album zapowiadają dwa single: wydany w czerwcu tego roku „Pół na pół” oraz wspinający się na szczyty list przebojów tytułowy „Odpowiedni moment”, który wykonuje w duecie z Zalią.

Pierwszą połowę przyszłego roku Mrozu poświęci na zakończenie prac nad płytą, której premiera zaplanowana jest jeszcze przed startem trasy. Już na początku roku fani mogą się spodziewać kolejnej muzycznej niespodzianki.