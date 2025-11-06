Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przewidywania przyszłej liczby ludności w Polsce do 2060 roku?

Co wpływa na decyzje o rodzicielstwie wśród Polaków?

Jak postrzegane są wielodzietne rodziny w polskim społeczeństwie?

Jakie praktyki pracodawców sprzyjają rodzicom w miejscach pracy?

– Liczba ludności Polski może obniżyć się do 28,4 mln w 2060 r., co oznaczałoby zmniejszenie o 24,3 proc. w stosunku do liczby ludności w 2024 r. – pisze GUS. Pozostałe warianty przewidują: spadek populacji do 30,9 mln (czyli o 17,6 proc.) lub przy dłuższym średnim czasie trwania życia do 32,3 mln (o 13,9 proc.).

Demografią Polski rządzą dwie tendencje: coraz dłuższy czas trwania życia oraz kryzysowa, coraz mniejsza liczba urodzeń. W 2024 r. urodziło się najmniej dzieci od 20 lat. W latach 2000-2017 współczynnik dzietności wahał się od 1,22 w 2003 r. do 1,45 w 2017 r., od tego czasu rodziło się coraz mniej dzieci, do rekordowo bezdzietnego roku 2024. GUS przygotował trzy scenariusze, by przewidzieć, ile ludzi będzie żyło w Polsce w 2060 r. Wniosek jest pesymistyczny, będzie nas nawet o jedną czwartą mniej niż dziś i jeszcze mniej niż wcześniej przewidywano.

Sejm bada, dlaczego Polacy nie mają dzieci. Mało dzieci – źle. Dużo dzieci? „Pięćsetplusy”

W Sejmie, w parlamentarnym zespole ds. przyszłości demograficznej Polski prezentowano w czwartek badania jakościowe „Kobiety i mężczyźni o swoich decyzjach, doświadczeniu i obawach związanych z rodzicielstwem". Badacze dociekali, co wpływa na decyzje o rodzicielstwie w kontekście społeczno-kulturalnym, jakie są warunki konieczne do podjęcia decyzji o rodzicielstwie, wreszcie, jak rodzicielstwo wpływa na rynek pracy. Chcieli przyjrzeć się całemu procesowi podejmowania decyzji, od czasu „przed dziećmi” po skutki tych decyzji. Pytali więc osoby bezdzietne, kobiety w ciąży oraz rodziców małych dzieci.