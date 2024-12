Kryzys demograficzny, jakiego nie było. Dlaczego Europa jest skazana na wyludnienie

Z kolei kierunek 100 na skali indywidualizmu oznacza częstsze myślenie „ja” i wchodzenie w bliższe relacje jedynie z mężem/żoną i własnymi dziećmi, ewentualnie rodzicami i rodzeństwem.

Społeczeństwa indywidualistyczne są faktycznie bardziej konsumpcjonistyczne i hedonistyczne, mniej solidarnościowe. Cechuje je także niższa dzietność. Po pierwsze dlatego, że tworzenie rodzin według wzorców indywidualistycznych nie jest szczególnie wartościowe, więc rodzenie i wychowywanie dzieci daje w tej sytuacji mniejszą satysfakcję i poczucie spełnienia życiowego, a archetypy matki i ojca nie wywołują powszechnego szacunku. Po drugie, indywidualistyczny zanik więzi rodzinnych, sąsiedzkich i społecznych oznacza, że na rodziców spada o wiele większy ciężar odpowiedzialności za dzieci niż w sytuacji, gdy raz zajmie się nimi kuzynka, innym razem wujek, a raz w tygodniu pod swoim okiem będzie je mieć sąsiadka. Nie wspominając o dziadku i babci.

Do tego izolacja społeczna, typowa dla indywidualizmu, nie wpływa dobrze na zdrowie psychiczne i budowanie trwałych związków, w których jest obustronna chęć na dzieci. Indywidualizm prowadzi więc do inflacji wychowawczej, a większość państw zachodnich jest wysoce indywidualistyczna. Cecha ta wzrosła zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach i chociaż trend ten jest bardzo silny w krajach postsowieckich, to wystąpił on również na „starym” Zachodzie.

Jednocześnie rację mają ci, którzy twierdzą, że problemem są mieszkania, przedszkola i warunki zatrudnienia. Ceny kupna i wynajmu mieszkań w Polsce są absurdalne już od lat i ciągle rosną, a stabilne miejsce zamieszkania to jeden z kluczowych warunków na planowanie dzieci. Trwała i niepodatna na nagłe zwolnienie praca to również elementarny czynnik. Wbrew aktualnej modzie podkreślającej, że w dzisiejszych czasach każdy powinien się co kilka lat przebranżawiać, robić nowe szkoły i kursy, dla zwyczajnego człowieka cenna jest stabilność i przywiązanie do miejsca zatrudnienia. Bez tego trudno jest myśleć o dzieciach.

Teraz zauważmy, że w krajach byłego bloku sowieckiego w dość krótkim czasie (lata 90.) znacząco wzrósł indywidualizm, spadła za to stabilność zatrudnienia, poupadały przyzakładowe żłobki i przedszkola, a mieszkalnictwo zostało skrajnie utowarowione. Oto odpowiedź, dlaczego wszystkie państwa regionu doświadczyły krachu demograficznego w latach 90. i na początku XXI wieku. W Europie Zachodniej te same zmiany zachodziły przez dłuższy okres, dzięki czemu społeczeństwo łagodniej je przeszło. Ponadto Zachodowi bardzo pomogła w tym migracja milionów mieszkańców wschodniej i środkowej Europy, co z naszej perspektywy jeszcze bardziej dobiło tutejszą demografię, a w niektórych miejscach, na przykład w Bułgarii, był to wręcz demograficzny exodus.

Dzisiaj dzietność w całej Europie jest bardzo niska. W skali UE wynosi niewiele ponad 1,4. A najniższa jest w Polsce czy państwach południa, takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja, najmocniej dotkniętych kryzysem finansowym i strefy euro. Najwyższa, ale i tak wyraźnie poniżej 2, występuje we Francji czy w Szwecji.