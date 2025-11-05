Aktualizacja: 05.11.2025 18:17 Publikacja: 05.11.2025 12:06
Foto: Adobe Stock
Środa nie przynosi większych zmian w wycenie złotego względem najważniejszych walut. Sprzyja temu m.in. stabilizacja notowań dolara na globalnym rynku. W środę przed południem kurs dolara do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 3,71 zł. Minimalne wahania notuje również euro, które kosztuje ok. 4,26 zł. Z kolei frank szwajcarski trzyma się poziomu 4,57 zł.
Krajowa waluta w ostatnich dniach była pod presją za sprawą danych o krajowej inflacji za październik (była niższa niż zakładali ekonomiści), które przesądzają, jaką decyzję dziś podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Z oczekiwań ekonomistów wynika, że po raz kolejny w tym roku obniży stopy procentowe o 25 pkt baz. Taki scenariusz nie powinien być więc zaskoczeniem dla rynku. – Zważywszy na korektę, którą złoty przeszedł w ostatnich dniach, ewentualna obniżka stóp procentowych przez RPP nie powinna mieć sama w sobie dużego przełożenia na dalsze osłabienie krajowej waluty – chociaż w warunkach presji ze strony zyskującego dolara trzeba się liczyć z możliwym dalszym ruchem w górę – wskazują w komentarzu ekonomiści Santander Banku Polska.
Para EUR/USD spadła we wtorek poniżej poziomu 1,15. To przełożyło się także na złotego, który tracił na wartości.
