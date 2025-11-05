Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w ustawie o rzeczach znalezionych chce wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji?

Jak centralny rejestr rzeczy znalezionych ma ułatwić ich odzyskiwanie?

Czy są szanse na powstanie aplikacji mobilnej ułatwiającej poszukiwania zagubionych przedmiotów?

Jakie są główne cele nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych?

Tongue Drum to rodzaj bębna z umieszczonymi na powierzchni metalowymi płytkami w kształcie języków. Można na nim grać pałeczkami lub nakładkami na palce, a jego brzmienie często przedstawiane jest jako relaksacyjne. I taki właśnie instrument trafił do Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej w Warszawie. Tak wynika z ogłoszenia o wykazie rzeczy znalezionych w 2025 r., które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej stołecznego urzędu miasta.

Reklama Reklama

14 tys. przeedmiotów trafilo tylko w ubiegłym roku do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych

Na liście przeważają telefony, słuchawki i zegarki, a wśród tych ostatnich są nawet czasomierze luksusowe, jak Cartier albo Rolex. Zdarzają się też zaskakujące pozycje, takie jak ukulele czy zegar szachowy. Podobne wykazy mają obowiązek publikować wszystkie starostwa w Polsce, zaś wkrótce poszukiwanie zgub będzie o wiele prostsze. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, do ustawy o rzeczach znalezionych zostanie złożona poprawka przewidująca, że tego typu dane będą trafiały do jednego centralnego rejestru.

Ministerstwo Cyfryzacji chce swoją poprawką zrewolucjonizować projekt, powstały w resorcie sprawiedliwości

Okazją do jej złożenia są prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych, który w sierpniu trafił do Sejmu. Projekt powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości i – jak wynika z uzasadnienia – jest efektem oceny funkcjonowania przepisów, które liczą już dziesięć lat. Przy projektowaniu nowelizacji ministerstwo korzystało z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który wskazał praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem ustawy.