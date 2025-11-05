10 min. 34 sek.
Aktualizacja: 05.11.2025 18:08 Publikacja: 05.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Nowa specustawa MON miała skrócić proces inwestycyjny nawet o 70 proc., jednak – jak zauważa Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej” – jej zapisy nie obejmują prywatnych firm. Z przyspieszonej ścieżki nie mogą więc korzystać przedsiębiorstwa takie jak WB Group czy Niewiadów-PGM, które rozwijają produkcję zbrojeniową. Brak wykazu inwestycji kluczowych w programie „Tarcza Wschód” sprawia, że ustawa wymaga pilnego doprecyzowania. Stawką jest bezpieczeństwo Polski i realne wzmocnienie przemysłu obronnego.
Pekin ogłosił inicjatywę „Duży Rynek dla wszystkich”, mającą zwiększyć import i poprawić globalny wizerunek Chin jako partnera handlowego. Choć to nie pierwsza taka zapowiedź, dotąd nie udało się trwale zmienić bilansu handlu. Mimo napięć z USA Chiny są na dobrej drodze do poprawienia rekordowej nadwyżki z ubiegłego roku.
Niemiecki koncern Rheinmetall rozpoczął budowę fabryki amunicji na Litwie i zapowiada kolejne inwestycje w regionie. Nowe zakłady mają powstać również w Bułgarii i Rumunii. Ekspansja firmy to element wzmacniania wschodniej flanki NATO i dywersyfikacji europejskich łańcuchów dostaw broni.
Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny zapowiedział, że zagłosuje przeciwko wartemu bilion dol. pakietowi wynagrodzenia dla Elona Muska. Decyzja akcjonariuszy Tesli zapadnie w tym tygodniu – mimo sprzeciwu funduszu, analitycy przewidują, że Musk utrzyma poparcie inwestorów.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
