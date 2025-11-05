10 min. 34 sek.

Dziurawa specustawa, ekspansja Rheinmetallu i miliard dla Elona Musk

Specustawa obronna nie działa jak planowano, Rheinmetall inwestuje na flance wschodniej NATO, a Elon Musk może zgarnąć bilion dolarów – mimo sprzeciwu norweskiego funduszu. Pekin zaś znów obiecuje zwiększyć import.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Dziurawa specustawa obronna

Nowa specustawa MON miała skrócić proces inwestycyjny nawet o 70 proc., jednak – jak zauważa Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej” – jej zapisy nie obejmują prywatnych firm. Z przyspieszonej ścieżki nie mogą więc korzystać przedsiębiorstwa takie jak WB Group czy Niewiadów-PGM, które rozwijają produkcję zbrojeniową. Brak wykazu inwestycji kluczowych w programie „Tarcza Wschód” sprawia, że ustawa wymaga pilnego doprecyzowania. Stawką jest bezpieczeństwo Polski i realne wzmocnienie przemysłu obronnego.

Chiny znów zapowiadają zwiększenie importu

Pekin ogłosił inicjatywę „Duży Rynek dla wszystkich”, mającą zwiększyć import i poprawić globalny wizerunek Chin jako partnera handlowego. Choć to nie pierwsza taka zapowiedź, dotąd nie udało się trwale zmienić bilansu handlu. Mimo napięć z USA Chiny są na dobrej drodze do poprawienia rekordowej nadwyżki z ubiegłego roku.