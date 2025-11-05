Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 34 sek.

Dziurawa specustawa, ekspansja Rheinmetallu i miliard dla Elona Musk

Specustawa obronna nie działa jak planowano, Rheinmetall inwestuje na flance wschodniej NATO, a Elon Musk może zgarnąć bilion dolarów – mimo sprzeciwu norweskiego funduszu. Pekin zaś znów obiecuje zwiększyć import.

Publikacja: 05.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Dziurawa specustawa obronna

Nowa specustawa MON miała skrócić proces inwestycyjny nawet o 70 proc., jednak – jak zauważa Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej” – jej zapisy nie obejmują prywatnych firm. Z przyspieszonej ścieżki nie mogą więc korzystać przedsiębiorstwa takie jak WB Group czy Niewiadów-PGM, które rozwijają produkcję zbrojeniową. Brak wykazu inwestycji kluczowych w programie „Tarcza Wschód” sprawia, że ustawa wymaga pilnego doprecyzowania. Stawką jest bezpieczeństwo Polski i realne wzmocnienie przemysłu obronnego.

Chiny znów zapowiadają zwiększenie importu

Pekin ogłosił inicjatywę „Duży Rynek dla wszystkich”, mającą zwiększyć import i poprawić globalny wizerunek Chin jako partnera handlowego. Choć to nie pierwsza taka zapowiedź, dotąd nie udało się trwale zmienić bilansu handlu. Mimo napięć z USA Chiny są na dobrej drodze do poprawienia rekordowej nadwyżki z ubiegłego roku.

Czytaj więcej

Chińska nadwyżka w handlu sięgnęła prawie biliona dolarów. To nie skończy się dobrze
Dane gospodarcze
Chińska nadwyżka w handlu sięgnęła prawie biliona dolarów. To nie skończy się dobrze
Reklama
Reklama

Rheinmetall rozbudowuje flankę wschodnią

Niemiecki koncern Rheinmetall rozpoczął budowę fabryki amunicji na Litwie i zapowiada kolejne inwestycje w regionie. Nowe zakłady mają powstać również w Bułgarii i Rumunii. Ekspansja firmy to element wzmacniania wschodniej flanki NATO i dywersyfikacji europejskich łańcuchów dostaw broni.

Czytaj więcej

Litwa się zbroi. Niemcy inwestują w zakłady zbrojeniowe
Modernizacja Sił Zbrojnych
Litwa się zbroi. Niemcy inwestują w zakłady zbrojeniowe

Norweski fundusz kontra Elon Musk

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny zapowiedział, że zagłosuje przeciwko wartemu bilion dol. pakietowi wynagrodzenia dla Elona Muska. Decyzja akcjonariuszy Tesli zapadnie w tym tygodniu – mimo sprzeciwu funduszu, analitycy przewidują, że Musk utrzyma poparcie inwestorów.

Czytaj więcej

Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Biznes
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Miejsca Regiony Europa Bułgaria Litwa Niemcy Rumunia Wielka Brytania Azja Chiny Handel Import Firmy inwestycje Gospodarka Podcast Bilans handlowy biznes Finanse Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) deficyt budżetowy Rheinmetall przemysł zbrojeniowy Grupa WB Obronność Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Dziurawa specustawa obronna

Pozostało jeszcze 97% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama

Powiązane

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Biznes
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych: Inwestycje w Polsce dla polskich firm
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Biznes
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Chińskie auta szturmują Polskę, mniej rosyjskiej ropy i tańszy prąd w Niemczech

11 min. 22 sek.

Niemcy chcą embarga na stal z Rosji. To cios w koncerny oligarchów Kremla
Biznes
Niemcy chcą embarga na stal z Rosji. To cios w koncerny oligarchów Kremla
Awaria sieci Play. Klienci nie mogą wykonywać połączeń
Biznes
Awaria sieci Play. Klienci nie mogą wykonywać połączeń
Carskie Sioło pod Petersburgiem
Biznes
Koniec turystycznego biznesu z Rosją. Republiki bałtyckie zamykają granice
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
UE i Chiny łagodzą napięcia handlowe. Szczyt klimatyczny bez udziału USA?

11 min. 14 sek.

W 2035 r. łączna moc źródeł OZE w Grupie Orlen wyniesie 12,8 GW. Do tego dojdą wielkoskalowe magazyn
Biznes
ORLEN napędza transformację w Europie Centralnej
Reklama
Reklama
e-Wydanie