Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kraje zajmują czołowe pozycje w rankingu zielonych gospodarek?

Na czym polega metodologia i czym jest Indeks Greenplexity?

Jak Polska plasuje się w rankingu zielonych gospodarek w porównaniu do swoich sąsiadów?

Jakie kraje odnotowują znaczącą poprawę, a które wypadają słabo w Greenplexity?

„Indeks Greenplexity, opracowany przez Growth Lab Harvard Kennedy School (publiczna część prywatnego uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Massachusetts – red.), wyróżnia Polskę wśród 15 najsilniejszych zielonych gospodarek przemysłowych na świecie. Wynik podkreśla rosnącą pozycję Polski (5 miejsc do góry) jako środkowoeuropejskiego centrum rozwiązań w zakresie czystej energii” – napisali autorzy rankingu, w informacji przesłanej do „Rzeczpospolitej”.

Czym jest zielony indeks Harvardu?

Amerykanie wyjaśniają, że indeks „odzwierciedla zakres i złożoność udziału danego kraju w zielonych łańcuchach wartości – technologiach, kluczowych minerałach i surowcach stanowiących istotę transformacji energetycznej”.

Indeks bazuje na metodologii Growth Lab do pomiaru złożoności ekonomicznej, ale ogranicza ją do branż, które mają największe znaczenie dla transformacji energetycznej: zielonych łańcuchów wartości. Narzędzie ocenia zarówno szerokość (różnorodność zielonych produktów, w których dany kraj jest konkurencyjny), jak i głębokość (złożoność tych produktów), wyrażając potencjał produkcyjny, jaki dany kraj wnosi do zielonej rewolucji.