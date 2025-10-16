Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w szacunkach wzrostu PKB wprowadził GUS?

Co zrewidowane dane mówią o kondycji gospodarki polskiej w 2024 i 2025 roku?

Dlaczego konsumpcja prywatna pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu?

Jakie perspektywy rozwoju mają inwestycje w nadchodzących kwartałach?

Dotychczasowe dane GUS o tempie wzrostu gospodarczego w Polsce w drugim kwartale (+3,4 proc. r/r) pozwalały wyciągać wniosek, że były to najlepsze statystyki od blisko trzech lat (konkretnie, od trzeciego kwartału 2022 r., gdy PKB Polski urósł realnie o 4,1 proc. r/r), na równi z odczytem za czwarty kwartał 2024 r. Po czwartkowej publikacji zrewidowanych danych ta konkluzja nie jest już prawdziwa – co nie zmienia faktu, że nadal był to jeden z lepszych wyników w ostatnich kwartałach.

Reklama Reklama

Po pierwsze, GUS obniżył szacunek wzrostu PKB Polski za drugi kwartał o 0,1 punktu proc., do 3,3 proc. Po drugie, jednocześnie podniósł szacunki dla drugiego i czwartego kwartału 2024 r. (kolejno z 3,2 proc. do 3,4 proc., oraz z 3,4 proc. do 3,5 proc.). To właśnie te rewizje w górę kwartalnych danych z 2024 r. sprawiły, że w całym 2024 r. polska gospodarka urosła realnie o 3 proc., a nie o 2,9 proc., jak do niedawna meldował GUS.

Nowe dane o PKB Polski malują lepszy obraz inwestycji

Najświeższe dane GUS, zrewidowane ze względu na uwzględnienie pełniejszych danych o finansach publicznych, o przedsiębiorstwach oraz z handlu zagranicznego, wskazują więc, że w pierwszym kwartale 2025 r. polska gospodarka urosła o 3,2 proc. r/r (bez zmian względem wcześniejszych szacunków), a w drugim o 3,3 proc. Rewizja w dół o 0,1 pkt. proc. tej drugiej liczby wynikła z gorszych danych o saldzie obrotów z zagranicą. Dotychczasowe szacunki wskazywały, że odjęło ono od tempa wzrostu gospodarczego 0,4 pkt. proc., a nowe – że aż 0,7 proc. Import w tym czasie urósł o 3,4 proc. (rewizja z 2,6 proc.), eksport o 1,9 proc. (rewizja z 1,5 proc.).