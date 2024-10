– nie dłużej niż do ukończenia przez nie 14. roku życia.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Część rodziców ma problemy z "babciowym". Na te pułapki trzeba uważać Od 1 października ruszył zapowiadany program Aktywny Rodzic, który ma wspierać opiekunów w aktywności zawodowej i wychowaniu dzieci. Okazuje się jednak, że wiele osób nie może skorzystać z dopłaty, bo nie spełnia wymogów. W czym tkwi problem?

Wnioskowanie o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest przyznawany na składany przez pracownika wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej – w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w par. 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Pracodawca ma obowiązek, by uwzględnić ten wniosek.

O tym, ile części będzie miał urlop, decyduje się na podstawie liczby złożonych wniosków o jego udzielenie. Jak wskazuje Kodeks pracy „w liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka”.

Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego

Każdy z pracowników – rodziców ma wyłączne prawo do wykorzystania 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i nie można go przenieść na drugiego z rodziców dziecka. Jeśli rodzic skorzysta z urlopu w wymiarze co najmniej 9 tygodni, oznacza to, że wykorzystał tę nieprzenoszalną część.