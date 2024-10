Niezmieniony jednak został ust. 2 art. 73 Karty Nauczyciela, w którym mowa o tym, że nauczyciel, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia przez okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Tym samym 1 września 2024 roku, wraz z nowelizacją dotyczącą emerytur stażowych, prawo do emerytury zyskała nowa grupa nauczycieli, co jednocześnie stanowi brak uprawnienia do urlopu w celu poratowania zdrowia.

Co z wnioskami wystawionymi przed 1 września? Opinia ZNP

Co z nauczycielami, którzy zyskali prawo do emerytury na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela 1 września 2024 roku, a przed tą datą otrzymali orzeczenie uprawniające do urlopu dla poratowania zdrowia?

W tej sprawie komunikat wydał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zgodnie z tą opinią prawną, jeżeli urlop dla poratowania zdrowia został udzielony przed 1 września 2024 roku, to jest wiążący przez cały czas, który został wskazany w orzeczeniu lekarskim, bez względu na to, czy nauczyciel nabył nowe uprawnienia emerytalne. Urlop udzielony przed 1 września jest prawidłowy i zgodny z prawem, bez względu na to, czy pojawiły się uprawnienia emerytalne. Wskazany wcześniej art. 73 ust. 2 został nienaruszony. Ponadto Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości cofnięcia raz udzielonego urlopu.

Jak wskazuje Karta Nauczyciela, nauczyciel może zostać odwołany z urlopu dla poratowania zdrowia tylko w sytuacji określonej w art. 73 ust. 7 stanowiący: „W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy”.