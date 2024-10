Skierowanie na badania lub do lekarza specjalisty nie ma zazwyczaj określonej daty ważności. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Reklama

Ile jest ważne skierowanie na badania?

Skierowanie na badania lub do specjalisty najczęściej jest ważne – jak można przeczytać na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia – do momentu, w którym „[…] istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych”. Jest ono ważne do czasu realizacji, a więc np. do momentu wykonania badania czy ustalenia terminu przyjęcia do szpitala.

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne – po objęciu pacjenta opieką poradni – do czasu utrzymywania się problemu zdrowotnego, który był przyczyną wystawienia skierowania oraz tak długo, jak długo prowadzący lekarz specjalista wyznaczać będzie terminy kolejnych wizyt.

Ile jest ważne skierowania na badania krwi i moczu?

Jednymi z częściej wystawianych skierowań są te na badania krwi i moczu. Skierowania takie są ważne – podobnie jak w przypadku innych badań – tak długo, jak długo istnieje wskazanie do ich wykonania.