Mężczyzna wychował przynajmniej czwórkę dzieci, a ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas nie brała udziału w wychowaniu.

Osoba mieszka w Polsce i ma ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju, co najmniej od 10 lat.

Wniosek mogą złożyć obywatele polscy, osoby mające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP, jednocześnie będące obywatelami państw członkowskich UE, EFTA oraz cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce. Aby uzyskać prawo do świadczenia, nie ma konieczności wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Ile wynosi świadczenie „Mama 4 plus” i jak się o nie ubiegać?

Pełna wysokość świadczenia wynosi tyle co najniższa emerytura i jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2024 roku jest to dokładnie 1780,96 zł brutto (czyli około 1621 zł „na rękę”). Pełną kwotę otrzymają osoby, które nie mają prawa do żadnego świadczenia. Jeśli zainteresowany pobiera już jakieś świadczenie, które jest niższe od emerytury minimalnej, opisywany dodatek zostanie wypłacony w takiej wysokości, aby suma tych świadczeń wynosiła 1780,96 zł brutto. Wcześniej jednak ZUS lub KRUS zbada sytuację dochodową wnioskodawcy. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku dodatek przyznano 77,8 tys. osobom. Wydatki na ten cel wyniosły prawie 2,4 mld zł.

Jak ubiegać się o dodatek do emerytury?