Świadczenie aktywnie w żłobku a wiek dziecka

Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie aktywnie w żłobku. Warunkiem jest uczęszczanie malucha do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków, albo objęcie dziecka opieką opiekuna dziennego i potwierdzenie tego w wykazie dziennych opiekunów. Aktywnie w żłobku można otrzymywać do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Aktywnie w żłobku. Ile wynosi?

Aktywnie w żłobku co do zasady jest świadczeniem pokrywającym część kosztów pobytu dziecka w żłobku itp. Zastąpi ono dopłatę, która funkcjonowała do tej pory – tzw. 400 plus. Maksymalna wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł miesięcznie (jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Kwota świadczenia nie przekroczy 1500 zł lub 1900 zł, ale nie będzie też wyższa niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (przykład: jeśli miesięczna opłata ponoszona przez rodziców w danym żłobku wynosi 1400 zł, aktywnie w żłobku pokryje ją w całości; jeśli opłata wynosi 1600 zł, aktywnie w żłobku pokryje 1500 zł, 100 zł dopłaci rodzic). Do opłat za żłobek nie będą jednak wliczone koszty wyżywienia. Oznacza to, że wyżywienie dziecka nie będzie finansowane ze świadczenia aktywnie w żłobku.

Jak będzie wypłacane świadczenie aktywnie w żłobku?

Wniosek o przyznanie świadczenia aktywnie w żłobku składa rodzic, ale świadczenie to nie trafi bezpośrednio na jego konto. Dofinansowanie będzie przekazywane co miesiąc bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki (żłobek itd.) na wskazany przez nią rachunek bankowy z przeznaczeniem na obniżenie opłat za pobyt dzieci ponoszonych przez rodziców.

Jeśli świadczenie zostanie już wypłacone, a w danym miesiącu zmieni się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, różnica zostanie rozliczana w wypłacie za kolejny miesiąc.