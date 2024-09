Pełna kwota świadczenia – czyli 500 zł – przysługuje także, gdy prawo do świadczenia pojawiło się w trakcie miesiąca (tu np. kwestia przyznania przez sąd prawa do opieki nad dzieckiem).

Jak wnioskować o świadczenie aktywnie w domu?

Wnioski można składać od 1 października 2024 do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną, czyli przez platformę ZUS PUE. Kolejne opcje to aplikacja mobilna mZUS i portal empatia.mpips.gov.pl. Niektóre banki mogą także udostępniać usługę wysyłki dokumentu. Rodzic pełniący opiekę naprzemienną powinien dołączyć do wniosku orzeczenie sądowe. W przypadku cudzoziemców konieczne będzie dołączenie karty pobytu z dostępem do rynku pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowym świadczeniu dla rodziców?

Program Aktywny Rodzic ogłoszono w czerwcu 2024. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą wybrać tylko jedno z przysługujących im świadczeń (jeśli spełniają wymagane kryteria). Co istotne, rodzice lub opiekunowie mogą zmieniać formę świadczenia, czyli rezygnować z jednej i przechodzić na drugą. Trzeba jednak pamiętać, że w danym miesiącu na dziecko można pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic.