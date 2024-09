Program Aktywny Rodzic jest skierowany do rodziców małych dzieci. Wprowadzająca go ustawa stanowi część większej reformy wspierania opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Świadczenia i koszty ich obsługi będą finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy. Szacuje się, że w 2025 roku wydatki wyniosą prawie 9 mld zł.

Aktywni rodzice w pracy. Kto może skorzystać ze świadczenia i na czym ono polega?

Świadczenie jest przeznaczone dla rodziców wychowujących dziecko w wieku 12-35 miesięcy, którzy chcą wrócić do pracy i w związku z tym muszą zorganizować opiekę nad potomkiem. Wniosek może złożyć także opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza oraz osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Aby ułatwić powrót do aktywności zawodowej, państwo zapewnia 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w domu. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kwota wzrasta do 1900 zł.

Rodzice mogą zatrudnić do opieki zarówno nianię, jak i członka rodziny, np. babcię. Stąd też wzięła się potoczna nazwa świadczenia - „babciowe”. Opiekunowie mają także wolny wybór, jeśli chodzi o podpisanie umowy uaktywniającej. Jest to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania opiekuje się dziećmi. W jej ramach jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym. Koszty składek również pokrywa państwo. Umowa uaktywniająca jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku osób będących na emeryturze, bowiem opłata składek ZUS zwiększa podstawę emerytury.

Warunki otrzymania świadczenia aktywni rodzice w pracy

Weryfikacją faktu oraz wymiaru aktywności zawodowej rodziców zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie wymogi muszą spełnić opiekunowie?