Prognozy naukowców zajmujących się badaniami nad krótkowzrocznością nie są optymistyczne. Do 2050 roku ta wada wzroku dotknąć może nawet ponad połowę nastolatków na świecie.

Krótkowzroczność u dzieci i młodzieży: Najnowsze badania

Wyniki najnowszych badań na temat krótkowzroczności u dzieci i młodzieży opisuje BBC. Rezultaty opublikowane zostały 24 września w British Journal of Ophthalmology – naukowym czasopiśmie okulistycznym mającym zasięg międzynarodowy. Obejmowały one takie zagadnienia jak częstość występowania, tendencje i prognozy krótkowzroczności u dzieci i młodzieży w latach 1990-2050. Naukowcy przeprowadzili szczegółową analizę 276 badań, w których łącznie wzięło udział 5410945 uczestników z 50 krajów na sześciu kontynentach.

Czym jest krótkowzroczność?

Krótkowzroczność, nazywana też miopią, to wada wzroku, przy której niewyraźnie widzi się przedmioty znajdujące się w oddali. Wady tej nie można wyleczyć, ale można ją korygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Krótkowzroczność często dotyka dzieci i młodzież w trakcie uczęszczania przez nie do szkoły podstawowej. W kolejnych latach bardzo często wada pogłębia się, aż do ok. 20. roku życia, kiedy oko przestaje rosnąć.

Krótkowzroczność staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym wśród najmłodszych na całym świecie. Badacze podkreślają pilną potrzebę większego zwrócenia uwagi na ten fakt. Jednocześnie prognozują, że do 2050 roku wada dotknąć może ponad połowy nastolatków na całym świecie.