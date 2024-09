Czym są paciorkowce? Czy są niebezpieczne?

Paciorkowce (Streptococcus), nazywane też streptokokami, są bakteriami Gramm dodatnimi o kulistym kształcie. Mogą wywoływać różne choroby. Dzieli się je na grupy ze względu na ich zdolność do wywoływania rozpadu krwinek czerwonych (hemolizy). Do jednej z nich zaliczają się paciorkowce ropotwórcze grupy A (Streptococcus pyogenes). Zakażenie nimi prowadzi m.in. do takich chorób jak:

angina,

zapalenie migdałków podniebiennych,

szkarlatyna (płonica),

róża,

liszajec,

zapalenie ucha środkowego,

zapalenie zatok,

z apalenie pochwy,

zapalenie mięśni,

gorączka połogowa,

gorączka reumatyczna,

zapalenie kłębuszków nerkowych.

Zakażenie paciorkowcem ma miejsce najczęściej drogą kropelkową. Wystarczy, że chory prowadzi rozmowę znajdując się odpowiednio blisko osoby zdrowej lub zakaszle bądź kichnie. Bakterie te przenoszą się również drogą pokarmową, np. za pośrednictwem źle umytych owoców i warzyw.

W przypadku dostania się paciorkowca do tkanek miękkich może dojść do martwiczego zapalenia tkanek miękkich i powięzi. To z kolei doprowadzić może do powstania rozległych martwiczych ran, które mogą ulec zakażeniu, a w konsekwencji – doprowadzić do śmierci. W skrajnych przypadkach w wyniku zakażenia paciorkowcami może dojść również do zakażenia krwi, a w jej następstwie do niebezpiecznej dla zdrowia i życia sepsy.

Czytaj więcej Zdrowie Możesz dużo zaoszczędzić u dentysty. Niewielu wie, że ma do tego prawo Wizyta w gabinecie stomatologicznym zazwyczaj kojarzy się z wysokimi kosztami. Mało kto pamięta, że dentysta przyjmuje również na NFZ i w takim przypadku leczenie jest darmowe. W skali roku możemy zaoszczędzić co najmniej 500 zł.

Coraz więcej zakażeń paciorkowcami. Szkarlatyna i róża: Co to za choroby?

Szkarlatyna, nazywana też płonicą, jest jedną z chorób wywoływanych przez wspomnianą bakterię Streptococcus pyogenes (paciorkowca ropotwórczego grupy A). Jej objawy to przede wszystkim: