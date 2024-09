Poziom ustawowych płac nauczycielskich różni się w zależności od kraju. Przykładowo: średnią płacę pracownika pedagogicznego szkoły średniej w Niemczech i Luksemburgu (15-letnie doświadczenie, maksymalne kwalifikacje) oszacowano na poziomie ok. 100000 USD rocznie. Dla porównania, średnią płacę dla nauczycieli ze Słowacji o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach obliczono na poziomie 24144 USD.

Średnie płace nauczycielskie. Gdzie rosną? Gdzie spadają?

Pomiędzy rokiem 2015 a 2023 ustawowe zarobki nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich wzrosły średnio we wszystkich krajach OECD o ok. 29 proc. Co istotne, porównanie średnich płac nauczycielskich w kontekście wzrostu cen w danym kraju pokazało rzeczywisty wzrost zarobków na poziomie ok. 4-5 proc.

W okresie od 2015 do 2023 roku rzeczywiste, średnie zarobki nauczycieli (płaca minimalna plus komplet dodatków) w krajach OECD wzrosły na poziomie ok. 12 proc. (pracownicy szkół podstawowych) i ok. 13 proc. (pracownicy szkół średnich). Największy, średni wzrost płac w tym okresie (powyżej 20 proc.) zaobserwowano wśród pracowników szkół w Estonii, Islandii, Izraelu i na Słowacji. Wyjątkiem jest Litwa, gdzie w badanym okresie zanotowano wzrost na poziomie 90 proc. W tej samej kategorii spadek na poziomie 5 proc. zanotowały z kolei płace nauczycieli z Austrii (szkoły średnie), Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii i we Włoszech (szkoły podstawowe).

W jakim czasie nauczyciel osiąga maksymalne zarobki?

Na podstawie danych z raportu oszacowano, że średni czas dojścia do maksymalnego poziomu zarobków w zawodzie nauczyciela wynosi 26 lat (pod uwagę brano nauczycieli szkół średnich). W przypadku pedagoga z Japonii będzie to aż 36 lat, ale płaca najbardziej doświadczonego nauczyciela to dwukrotność zarobków osoby startującej w zawodzie. Podwojenie zarobków – od początkowego do finalnego poziomu doświadczenia – dotyczy także nauczycieli z Holandii. W tym wypadku jednak cały proces „awansu” zamyka się w okresie 12 lat. Stosunkowo krótką ścieżkę osiągnięcia najwyższych zarobków w szkole – bo zaledwie 10 lat – mają za to nauczyciele z Australii, Nowej Zelandii, Szkocji i Kolumbii.

Płace w szkołach w szerszym kontekście

W ramach raportu porównano płace pedagogów z płacami pracowników na podobnym poziomie wykształcenia. Jak wynika z danych, średnie zarobki nauczycielskie w krajach OECD stanowią ok. 81-88 proc. średnich zarobków pracowników o podobnym poziomie wykształcenia. Płace dyrektorów szkół są z kolei o ok. 22-38 proc. wyższe niż średnie płace pracowników na podobnym poziomie wykształcenia. Średnie zarobki pedagogów przewyższają średnie zarobki podobnie wykształconych pracowników w zaledwie kilku badanych krajach – m.in. w Korei Południowej, Luksemburgu i Meksyku.