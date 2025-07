Aż do piątku, 4 lipca, ósmoklasiści musieli czekać, by Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. To oznacza, że od przyszłego tygodnia rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszy już pełną parą. Sprawdziliśmy, jakie szkoły wybierali najczęściej absolwenci podstawówek, a także które rozszerzenia w liceach oraz kierunki w technikach i szkołach branżowych cieszyły się w tym roku największą popularnością.

Najwięcej miejsc w liceach, najmniej w szkołach branżowych

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 354 tys. uczniów w całej Polsce. Od września muszą oni rozpocząć naukę w szkole ponadpodstawowej, bo w Polsce obowiązek szkolny trwa do 18. roku życia. Dlatego samorządy muszą dla wszystkich przygotować miejsca w szkołach, choć i tak nie każdy dostanie się do wymarzonej.

– Jak co roku największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące. Aplikują do nich nie tylko nasi absolwenci, ale także osoby spoza Wrocławia. Z uwagi na nich co roku zwiększamy pulę miejsc w szkołach o ok. 30 proc. – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Monika Dubec z Urzędu Miasta Wrocławia. Jak podaje, w stolicy Dolnego Śląska przygotowano w tym roku ok. 8 tys. miejsc w szkołach średnich, z czego 4 tys. w liceach i 3 tys. w technikach.

Podobna sytuacja jest w Warszawie, gdzie na 14 tys. tegorocznych absolwentów publicznych szkół podstawowych czeka 20 tys. miejsc w szkołach średnich. W systemie rekrutacyjnym zarejestrowano obecnie 23 tys. osób, co wynika z tego, że do warszawskich szkół aplikują osoby spoza stolicy oraz absolwenci szkół niepublicznych. – Wielu uczniów rekrutuje się w kilku miejscach (w swoich gminach, w szkołach niepublicznych), i tak jest co roku. Nie spodziewamy się, aby miało zabraknąć miejsc – mówi Monika Beuth, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.