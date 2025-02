Nowe dane o kontrolach pracowników na L4. Kiedy ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłku?

Cyfry „1” i „2” na zwolnieniu lekarskim: Co oznaczają?

Zwolnienia lekarskie można podzielić na dwa rodzaje ze względu na wpisaną na nich cyfrę „1” lub „2”. Odnosi się ona do wskazań lekarskich w zakresie ewentualnej konieczności leżenia przez chorego. Konieczność taką oznacza wpisana na L4 cyfra „1”. Jeżeli pacjent otrzymał takie wskazanie, powinien leżeć, a wyjść z domu może jedynie w takich uzasadnionych przypadkach jak wizyta u lekarza, wykonanie niezbędnych badań czy rehabilitacja.

Z kolei zwolnienie lekarskie z cyfrą „2” oznacza, że chory może chodzić. Tym samym ma prawo wychodzić, ponieważ nie wpływa to na jego stan zdrowia. To właśnie cyfra „2” zazwyczaj jest przez lekarzy wpisywana na L4.

Jeżeli pracownik przebywający na L4 jest nieobecny w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli, nie musi to – jak informuje ZUS – zostać od razu uznane jako niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy nieobecność była uzasadniona np. koniecznością wizyty u lekarza. W sytuacjach budzących wątpliwości co do prawidłowego wykorzystywania L4 ZUS ma prawo zasięgnąć opinii lekarza orzecznika ZUS.

Czego nie wolno robić na L4?

Co do zasady, zwolnienie lekarskie służy powrotowi pracownika do zdrowia i jego rekonwalescencji. Tym samym istnieje szereg czynności, których osoba na L4 nie może wykonywać. Ich katalog nie jest jednak ściśle określony.

Kwestie właściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Wynika z niego, że osoba przebywająca na L4 nie może wykonywać pracy zarobkowej oraz nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób, który jest niezgodny z jego celem. W tym drugim przypadku rozporządzenie nie określa jednak szczegółów. Przy założeniu, że zwolnienie ma służyć powrotowi do zdrowia, nie jest uzasadnione w trakcie jego trwania wykonywanie czynności, które mogą utrudnić ten proces lub nawet doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.