Nowe regulacje wprowadzono w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przypomina Naczelna Rada Aptekarska w opracowaniu przygotowanym przez Mariana Witkowskiego, wiceprezesa NRA.

Reklama

Zwrot wynagrodzenia za dyżury apteczne

Od 14 lutego apteki ogólnodostępne, które nie pełniły wyznaczonego dyżuru lub pełniły go w mniejszym zakresie, niż określono w uchwale zarządu powiatu, są zobowiązane do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego (wypłacanego przez NFZ) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zwrot będzie dotyczył niewykonanych dyżurów w okresie liczonym od momentu wyznaczenia do ich pełnienia. Apteka będzie musiała zwrócić środki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Kiedy zwrot pieniędzy za niewykonane dyżury nie będzie obowiązkowy?

„Nie wszystkie sytuacje, w których apteka nie pełniła dyżuru, będą skutkowały koniecznością zwrotu wynagrodzenia. Ustawodawca przewidział dwa wyjątki” – wyjaśnia wiceprezes NRA. Pierwszym jest działanie siły wyższej, czyli sytuacji, w której apteka nie mogła pełnić dyżuru z powodu zdarzeń niezależnych, np. klęsk żywiołowych, awarii czy poważnych problemów zdrowotnych personelu. Drugi wyjątek obejmuje „inne przyczyny losowe”. „Mogą to być sytuacje wyjątkowe, np. nagła choroba farmaceuty bez możliwości zastępstwa” – czytamy.

Z obowiązku dokonania zwrotu wynagrodzenia za niezrealizowane dyżury będą zwolnione apteki, które powiadomią o wyjątkowych, losowych sytuacjach zarząd powiatu i NFZ, w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny. „Ustawodawca podkreślił, że wyjątki te obowiązują jedynie w sytuacjach prawidłowo udokumentowanych i zgłoszonych we wskazanych terminach” – wyjaśnia Witkowski.