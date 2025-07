Zadanie dla ustawodawcy

Po pierwsze, Polska musi zmodyfikować lub usunąć naruszające prawo unijne przepisy prawa farmaceutycznego. Chociaż art. 260 ust. 1 TFUE nie precyzuje terminu na wykonanie wyroku, to interes związany z bezzwłocznym i jednolitym stosowaniem prawa Unii wymaga, by wykonanie to rozpoczęło się bezzwłocznie i zakończyło w jak najkrótszym terminie. Jeżeli Polska uchylałaby się od wykonania zobowiązania, to zgodnie z art. 260 ust. 2 TFUE Komisja może wnieść sprawę do Trybunału, co może skończyć się nałożeniem kolejnej kary pieniężnej na Polskę.

Po drugie, apteki będą mogły się reklamować bez zagrożenia karami pieniężnymi za złamanie obowiązującego zakazu, przy czym należy podkreślić, że polski zakaz reklamy aptek (art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego) formalnie nadal obowiązuje w polskim systemie prawnym. Oznacza to, że organy nadzoru farmaceutycznego – w tym GIF i WIF – nadal mogą na jego podstawie nakładać kary. Jednak zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, sądy krajowe i organy administracji są zobowiązane do niestosowania przepisów krajowych, które są sprzeczne z prawem UE. Apteki mogą zatem powoływać się bezpośrednio na wyrok TSUE oraz na art. 49 i 56 TFUE, a także art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE, aby bronić się przed ewentualnymi sankcjami (p. wyrok w sprawie Simmenthal II, C-106/77). Oznacza to, że apteki mogą podejmować działania informacyjne czy reklamowe, a w razie sporu – skutecznie bronić się przed sądem.

Po trzecie, wyrok ten otwiera również drogę do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa z tytułu tzw. bezprawia legislacyjnego. Zgodnie z art. 4171 § 1 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Wydaje się, że za taką szkodę można uznać co najmniej wymierzone wcześniej kary, ale również można mówić o trudnych do skalkulowania utraconych korzyściach.

Przełom dla całego rynku

Wyrok TSUE może okazać się punktem zwrotnym dla polskiego rynku farmaceutycznego. Kończy okres niepewności co do zgodności krajowych regulacji z przepisami unijnymi. Ponadto orzeczenie pozwoli aptekom na pełniejsze korzystanie z mechanizmów rynkowych, a nawet wymusi na nich korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej.

Michał Bieniak jest dr. n. prawn., adwokatem

Natalia Mrozowska jest asystentką prawną w Kancelarii Adwokackiej Michał Bieniak