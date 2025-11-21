Reklama
Dziennik Ustaw z 21 listopada 2025 r. (poz. 1587-1594)

Publikacja: 21.11.2025 21:05

dział prawa

1594 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty 

1593 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadectwa służby żołnierza zawodowego 

1592 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 października 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo 

1591 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym  

1590 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

1589 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej 

1588 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 

1587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

