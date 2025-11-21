Dziennik Ustaw z 21 listopada 2025 r. (poz. 1587-1594)

1589 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

1588 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

1587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego