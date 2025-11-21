Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chodzi o jakość powietrza

Aktualizacja: 21.11.2025 14:45 Publikacja: 21.11.2025 14:17
Komisja Europejska uznała, że wysiłki polskich władz były jak dotąd niewystarczające, i w związku z tym skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Brukseli, Polska naruszyła dyrektywę o jakości powietrza, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do utrzymania stężenia określonych rodzajów zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak dwutlenek azotu (NO2), poniżej określonych dopuszczalnych wartości. Jeśli wartości zostaną przekroczone, państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć środki zapewniające, aby okres przekroczenia był jak najkrótszy.
W komunikacie wskazano, że według najnowszych danych za 2024 r. w aglomeracji krakowskiej i aglomeracji górnośląskiej poziomy NO2 przekraczały wartości dopuszczalne odpowiednio przez ostatnich piętnaście i czternaście kolejnych lat. Pomimo tego, zdaniem Brukseli, Polska nie przyjęła właściwych środków. W planach ochrony powietrza dla obu stref przewidziano, że zgodność zostanie osiągnięta do 2026 r., czyli szesnaście lat po rozpoczęciu stosowania odpowiednich wartości dopuszczalnych. Jak przy tym podkreślono, nadal nie ma jednak pewności, czy cel ten zostanie osiągnięty, ponieważ luka w zgodności wynosząca 6–8 μg/m³ powyżej limitu jest znaczna.
KE zarzuca, że do polskiego prawa dopiero pod koniec 2024 r. wprowadzono ustawę, która nakłada na miasta powyżej 100 tys. mieszkańców obowiązek tworzenia Stref Czystego Transportu (SCT), jeśli przekroczone zostaną normy dwutlenku azotu. Jednocześnie odnotowano znaczne opóźnienie we wprowadzaniu stref. Jak informowaliśmy niedawno, w Krakowie SCT ma rozpocząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Natomiast w aglomeracji górnośląskiej nie ma planów wprowadzenia takiej strefy.
