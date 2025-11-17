Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zasady dotyczące wjazdu do strefy będą obowiązywać dla różnych typów pojazdów?

W jaki sposób planowana jest weryfikacja pojazdów wjeżdżających do strefy?

Dlaczego wojewoda małopolski zaskarżył uchwałę do sądu?

Jakie przepisy zawiera znowelizowana ustawa o elektromobilności dotycząca dużych miast?

Od 1 stycznia 2026 r. w stolicy Małopolski zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu (SCT). Jak informuje urząd miasta, obejmie ona obszar położony w przybliżeniu wewnątrz IV obwodnicy, czyli około połowę powierzchni Krakowa. Będzie to druga taka strefa w Polsce. Pierwsza SCT w Warszawie zaczęła obowiązywać od połowy 2024 r., obejmując większą część Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (w sumie 7 proc. powierzchni stolicy), ograniczając możliwość poruszania się starymi, niespełniającymi standardów samochodami.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie – co to oznacza dla właścicieli pojazdów

Zgodnie z uchwałą krakowskich radnych, do strefy bez dodatkowych opłat nie wjadą samochody benzynowe z normą Euro poniżej 4 lub wyprodukowane przed 2005 r. oraz diesle z normą Euro poniżej 6 lub wyprodukowane przed 2014 r.. Co istotne, mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały, tj. przed 26 czerwca 2025 r., byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogli z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.

Dodatkowo, z zakazu wjazdu do SCT zwolnione będą: pojazdy specjalne (np. maszyny budowlane, pojazdy techniczne, kampery, maszyny rolnicze); pojazdy zabytkowe, wykorzystywane sporadycznie, często w ramach wydarzeń kulturalnych; pojazdy zgłoszone przez osoby legitymujące się kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami; pojazdy dowożące pacjentów do placówek medycznych znajdujących się w strefie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu i wybrania docelowej placówki.

Z kolei pojazdy niezgodne z normami będą mogły wjechać do SCT, ale po uiszczeniu opłaty. Będzie wynosić ona 2,5 zł za godzinę. Przewidziano również opłatę dzienną (5 zł w 2026 r. oraz 15 zł od 2027 r., później przestanie obowiązywać) oraz abonament miesięczny (100 zł w 2026 r., 250 zł w 2027 r. oraz 500 zł w 2028 r.).