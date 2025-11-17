Aktualizacja: 17.11.2025 14:04 Publikacja: 17.11.2025 13:43
Strefa czystego transportu w Warszawie obowiązuje od lipca 2024 roku
Foto: Adobe Stock
Od 1 stycznia 2026 r. w stolicy Małopolski zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu (SCT). Jak informuje urząd miasta, obejmie ona obszar położony w przybliżeniu wewnątrz IV obwodnicy, czyli około połowę powierzchni Krakowa. Będzie to druga taka strefa w Polsce. Pierwsza SCT w Warszawie zaczęła obowiązywać od połowy 2024 r., obejmując większą część Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (w sumie 7 proc. powierzchni stolicy), ograniczając możliwość poruszania się starymi, niespełniającymi standardów samochodami.
Zgodnie z uchwałą krakowskich radnych, do strefy bez dodatkowych opłat nie wjadą samochody benzynowe z normą Euro poniżej 4 lub wyprodukowane przed 2005 r. oraz diesle z normą Euro poniżej 6 lub wyprodukowane przed 2014 r.. Co istotne, mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały, tj. przed 26 czerwca 2025 r., byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogli z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.
Dodatkowo, z zakazu wjazdu do SCT zwolnione będą: pojazdy specjalne (np. maszyny budowlane, pojazdy techniczne, kampery, maszyny rolnicze); pojazdy zabytkowe, wykorzystywane sporadycznie, często w ramach wydarzeń kulturalnych; pojazdy zgłoszone przez osoby legitymujące się kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami; pojazdy dowożące pacjentów do placówek medycznych znajdujących się w strefie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu i wybrania docelowej placówki.
Z kolei pojazdy niezgodne z normami będą mogły wjechać do SCT, ale po uiszczeniu opłaty. Będzie wynosić ona 2,5 zł za godzinę. Przewidziano również opłatę dzienną (5 zł w 2026 r. oraz 15 zł od 2027 r., później przestanie obowiązywać) oraz abonament miesięczny (100 zł w 2026 r., 250 zł w 2027 r. oraz 500 zł w 2028 r.).
Jak podaje magistrat, weryfikacja będzie prowadzona m.in. przez dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, zgłoszenia w systemie miejskim oraz rejestr opłat.
Wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie budzi m.in. sprzeciw sąsiednich gmin. Pierwszą uchwałę w tej sprawie z początkiem ubiegłego roku unieważnił krakowski wojewódzki sąd administracyjny. O zaskarżeniu obecnej poinformował w lipcu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. – Główne zarzuty dotyczą prawidłowości wypełnienia norm ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale jest to także kwestia naruszenia zasad konstytucyjnych, w tym w szczególności równości wobec prawa czy proporcjonalności. Chodzi tu o samo ustanowienie, ale i o zakres obowiązywania Strefy Czystego Transportu w Krakowie – wskazał.
Wojewoda mógł uchylić uchwałę w trybie nadzorczym, ale nie zdecydował się na taki ruch. Jak bowiem wyjaśnił, "ewentualne stwierdzenie w rozstrzygnięciu nadzorczym nieważności uchwały mogłoby doprowadzić do niepożądanego stanu dużej niepewności prawnej. Wobec niejednoznaczności doktryny i orzecznictwa nie jest jasne, czy w tym przypadku »odżyłaby« uchwała z 2022 r. (jej nieważność stwierdził WSA w Krakowie, jednakże wyrok nie jest prawomocny). Skarga tego skutku nie powoduje, ponieważ strefa ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.".
Przypomnijmy, że z początkiem przyszłego roku w życie wejdą przepisy znowelizowanej ustawy o elektromobilności. Zgodnie z nimi miasta, w których żyje powyżej 100 tys. mieszkańców – a w których przekroczony zostanie roczny poziom dwutlenku azotu w powietrzu – będą musiały wprowadzić swoją SCT. W praktyce – według szacunków – może być ich prawie 40.
