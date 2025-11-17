Aktualizacja: 17.11.2025 06:45 Publikacja: 17.11.2025 04:59
Krajowa Rada Sądownictwa
Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz
Nie opadł jeszcze kurz po opisanej przez „Rzeczpospolitą” wrzutce do rozporządzenia ministra sprawiedliwości, dzięki której ośmiu sędziów sądów powszechnych zasiadających w przyresortowych komisjach kodyfikacyjnych ma mocno ograniczone referaty (a mówiąc prościej: może orzekać mało lub prawie wcale), a tu mamy kolejny przykład pisania prawa pod swoich. I dowód na prawdziwość maksymy, zgodnie z którą punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Czytaj więcej
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod do...
Otóż w projekcie ustawy mającym uzdrowić status Krajowej Rady Sądownictwa znalazł się przepis wprost dopuszczający możliwość ubiegania się o awans sędziów – członków KRS. Innymi słowy sankcjonujący sytuację, w której koledzy oceniają kolegę, bo przymioty sędziego pragnącego piąć się po szczeblach sądowej hierarchii musi najpierw zbadać właśnie Rada.
Dotąd kwestia ta nie była uregulowana, ale przypadki, gdy KRS dawała zielone światło członkowi KRS budziły powszechną krytykę i niesmak. Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy zjawisko przybrało na sile, a zasiadanie w Radzie bywało trampoliną do niespotykanych wcześniej spektakularnych awansów. Dość powiedzieć, że nawet pierwszy szef neo-KRS (czyli gremium wyłonionego w 2018 r. w upolitycznionej procedurze po zmianie prawa przez PiS) miał obiekcje wobec takiej praktyki.
Czytaj więcej
Dla mnie sprawa jest oczywista: albo sędzia jest członkiem KRS, albo ubiega się o awans – mówi „R...
Głośny stał się jego sprzeciw, gdy postanowił wyłączyć się z opiniowania wniosku o awans innego członka KRS, Macieja Nawackiego (gdyby ktoś nie pamiętał – to ten, który „dyscyplinował” walczącego o praworządność sędziego Pawła Juszczyszyna i publicznie darł oficjalne dokumenty). „Jako przewodniczący KRS znam sędziego Macieja Nawackiego. W ten sposób powstała dla mnie kwestia bezstronności – tak dla mnie, jak i opinii społecznej” – tłumaczył w 2020 r. na łamach „Rz” Leszek Mazur. Dodając, że dla niego sprawa jest oczywista: albo sędzia jest członkiem KRS, albo ubiega się o awans. Takie było też stanowisko prezydium ówczesnej Rady.
Gdy wskutek proceduralnych zawiłości sprawa awansu członków KRS zawędrowała do Sądu Najwyższego, ten stwierdził, że przydałoby się wypracowanie standardów postępowania w takich przypadkach.
No to minister Żurek właśnie je dla nowej legalnej KRS wypracował. I tylko wielu sędziów, którzy przez lata przyglądali się patologicznym konkursom, zapewne zazgrzyta zębami.
Czytaj więcej
Członkowie odnowionej Krajowej Rady Sądownictwa będą mogli starać się o awanse sędziowskie – prze...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie opadł jeszcze kurz po opisanej przez „Rzeczpospolitą” wrzutce do rozporządzenia ministra sprawiedliwości, dzięki której ośmiu sędziów sądów powszechnych zasiadających w przyresortowych komisjach kodyfikacyjnych ma mocno ograniczone referaty (a mówiąc prościej: może orzekać mało lub prawie wcale), a tu mamy kolejny przykład pisania prawa pod swoich. I dowód na prawdziwość maksymy, zgodnie z którą punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o niewręczeniu nominacji 46 sędziom oznacza, że rzesza neosędziów nie powi...
Deprecjonowanie innowacyjności czy podważanie konieczności zagwarantowania skutecznych mechanizmów egzekwowania...
KSeF to potężne narzędzie walki z oszustwami i źródło cennych danych gospodarczych. Ale centralizacja i skala sy...
Jak wydobyć się z zapaści państwa prawa? Niestandardowa sytuacja wymaga niestandardowych instrumentów naprawczyc...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Mury rosną pomiędzy ludźmi, którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Paradoksalnie czasem łatwiej się porozumieć...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas