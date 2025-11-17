Reklama
Ewa Szadkowska: Konserwowanie patologii w KRS

Kolejny już raz forsując przepis „pod swoich”, Waldemar Żurek osiąga to, co nie udało się nawet Zbigniewowi Ziobrze: skłóca środowisko praworządnościowców.

Publikacja: 17.11.2025 04:59

Ewa Szadkowska

Nie opadł jeszcze kurz po opisanej przez „Rzeczpospolitą” wrzutce do rozporządzenia ministra sprawiedliwości, dzięki której ośmiu sędziów sądów powszechnych zasiadających w przyresortowych komisjach kodyfikacyjnych ma mocno ograniczone referaty (a mówiąc prościej: może orzekać mało lub prawie wcale), a tu mamy kolejny przykład pisania prawa pod swoich. I dowód na prawdziwość maksymy, zgodnie z którą punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Awanse sędziów zasiadających w KRS. Co przewiduje projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości?

Otóż w projekcie ustawy mającym uzdrowić status Krajowej Rady Sądownictwa znalazł się przepis wprost dopuszczający możliwość ubiegania się o awans sędziów – członków KRS. Innymi słowy sankcjonujący sytuację, w której koledzy oceniają kolegę, bo przymioty sędziego pragnącego piąć się po szczeblach sądowej hierarchii musi najpierw zbadać właśnie Rada.

Dotąd kwestia ta nie była uregulowana, ale przypadki, gdy KRS dawała zielone światło członkowi KRS budziły powszechną krytykę i niesmak. Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy zjawisko przybrało na sile, a zasiadanie w Radzie bywało trampoliną do niespotykanych wcześniej spektakularnych awansów. Dość powiedzieć, że nawet pierwszy szef neo-KRS (czyli gremium wyłonionego w 2018 r. w upolitycznionej procedurze po zmianie prawa przez PiS) miał obiekcje wobec takiej praktyki.

Głośny stał się jego sprzeciw, gdy postanowił wyłączyć się z opiniowania wniosku o awans innego członka KRS, Macieja Nawackiego (gdyby ktoś nie pamiętał – to ten, który „dyscyplinował” walczącego o praworządność sędziego Pawła Juszczyszyna i publicznie darł oficjalne dokumenty). „Jako przewodniczący KRS znam sędziego Macieja Nawackiego. W ten sposób powstała dla mnie kwestia bezstronności – tak dla mnie, jak i opinii społecznej” – tłumaczył w 2020 r. na łamach „Rz” Leszek Mazur. Dodając, że dla niego sprawa jest oczywista: albo sędzia jest członkiem KRS, albo ubiega się o awans. Takie było też stanowisko prezydium ówczesnej Rady.

Gdy wskutek proceduralnych zawiłości sprawa awansu członków KRS zawędrowała do Sądu Najwyższego, ten stwierdził, że przydałoby się wypracowanie standardów postępowania w takich przypadkach.

No to minister Żurek właśnie je dla nowej legalnej KRS wypracował. I tylko wielu sędziów, którzy przez lata przyglądali się patologicznym konkursom, zapewne zazgrzyta zębami.

Publicystyka Waldemar Żurek Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) praworządność

