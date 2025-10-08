Aktualizacja: 08.10.2025 06:29 Publikacja: 08.10.2025 04:44
W ostatnich dniach byliśmy świadkami burzy wywołanej publikacją w Dzienniku Ustaw ministerialnego rozporządzenia, które zmienia obowiązujący regulamin urzędowania sądów powszechnych i dopuszcza „w wyjątkowych przypadkach” odejście od zasady losowego przydziału spraw sędziom. Nawet kibicujący Waldemarowi Żurkowi w jego misji sprzątania po Ziobrze prawnicy wciąż nie kryją zdziwienia pomysłem, by w takim trybie obchodzić ustawowe rygory.
Okazuje się jednak, że w sławetnym rozporządzeniu kryje się jeszcze większa niespodzianka. Jest nią przepis, dzięki któremu członkowie działających przy Ministerstwie Sprawiedliwości komisji kodyfikacyjnych, będący jednocześnie sędziami sądów powszechnych, odsapną od wytężonej pracy orzeczniczej, bo liczba przydzielanych im spraw skurczy się do liczby wręcz śladowych. I to pomimo tego, że za swoją komisyjną aktywność są dodatkowo wynagradzani.
Co ciekawe, na takie ulgowe traktowanie nie mogą liczyć sędziowie Sądu Najwyższego, których w komisjach zasiada bardzo wielu. A także prokuratorzy czy sędziowie pracujący (społecznie!) w zespołach problemowych, choć w rzeczywistości to właśnie oni wykonują całą czarną robotę.
W praktyce na zmianie skorzysta kilka osób, m.in. Krystian Markiewicz, były lider sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia, i Maciej Czajka, jeden z szykanowanych za poprzedniej władzy krakowskich sędziów.
Zakładam, że minister Żurek czytał projekt rozporządzenia i doskonale wiedział, co podpisuje. Więc albo sądził, że nikt się nie połapie, o co chodzi, albo uznał, że zasłużonym bojownikom walki o praworządność tego typu szczególne względy się po prostu należą. Choć do niedawna oni sami grzmieli (a najgłośniej Iustitia) o potrzebie skończenia z kumulowaniem przywilejów dla „świętych krów” w sądach.
Waldemar Żurek na starcie dostał olbrzymi kredyt zaufania od sędziów liczących, że po zmianie sterów w MS uzdrawianie sądów nabierze tempa. Takie kwiatki skrojone pod kolegów – w sytuacji, gdy jednocześnie wzywa się emerytów do powrotu ze stanu spoczynku, bo w sądach są wakaty i nie ma kto orzekać – to doskonały patent na to, by ów kapitał roztrwonić.
Nie mówiąc o reszcie społeczeństwa, któremu właśnie przypomniano, co się kryje za osławionym skrótem TKM.
