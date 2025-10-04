Burza wokół nowego rozporządzenia. Waldemar Żurek odpowiada na zarzuty

Aktualizacja: 04.10.2025 19:04 Publikacja: 04.10.2025 18:06
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Paweł Supernak
W sobotę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Spotkanie dotyczyło uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości oraz skutków wyroku TSUE z 4 września 2025 r.
Po spotkaniu szef MS odpowiadał na pytania dziennikarzy. Większość z nich dotyczyła wzbudzającej wiele kontrowersji nowelizacji rozporządzenia regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która zmienia zasady przydziału spraw w sądach.
O co dokładnie chodzi? Jak piszemy na łamach rp.pl, wybieranie składów kolegialnych poprzez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) ma być nadal zasadą, ale zgodnie z dodanym do rozporządzenia par. 50 ust. 1a, przewodniczący będzie mógł zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom. Pozostałych zaś dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Tymczasem zgodnie z art. 47a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii spraw, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur. Oznacza to, że oprócz dyżuru, zasadą jest, by wszystkie składy były wyznaczane za pomocą SLPS.
Rozporządzenie skrytykował m.in. prezydent Karol Nawrocki. W wydanym stanowisku stwierdził, że „skoro rozporządzenie próbuje modyfikować normę ustawową wyrażoną w ustawie, to de facto chce podważyć skutek aktu ustawowego, który został uchwalony przez przedstawicieli Narodu i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 122), godząc tym samym zarówno w demokratyczny mandat ustawodawcy (art. 4), jak i pozycję ustrojową Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej (art. 126)”. Jak podkreślono, „to nie jest działanie Ministra Sprawiedliwości – to działanie »ministra bezprawia«, ponieważ aktem podustawowym próbuje uchylić wolę ustawodawcy i konsekwencje konstytucyjnego aktu podpisania ustawy przez Prezydenta”.
Podczas konferencji minister Waldemar Żurek mówił o swoich zastrzeżeniach do dotychczasowego funkcjonowania Systemu Losowego Przydziału Spraw. Zapowiedział podjęcie prac ustawowych, które mają polegać na dywersyfikacji SLPS. – Być może stworzymy system losowego przydziału w ramach sądów apelacyjnych, ale na pewno bym nie chciał, aby kontrolę nad nim sprawował najlepszy nawet minister sprawiedliwości – stwierdził Żurek.
Odnosząc się do samego rozporządzenia zapewnił, że "nadal mamy losowy przydział spraw, który daje możliwość wylosowania referenta i dokooptowania [członków składu – przyp. red.] w transparentnej procedurze. – Jeżeli mamy kilkaset wydziałów w całej Polsce, to prawdopodobieństwo manipulacji składem jest o wiele mniejsze, niż jeżeli jedna osoba trzyma cały system pod sobą" – przekonywał minister.
Odnosząc się do postulatów Stowarzyszenia Iustitia minister poinformował, że jego resort pracuje nad ustawą, która jak mówił, "pozwoli na to, żeby sędziowie, którzy będą chcieli przechodzić w stan spoczynku mogli — zdobywając stosowne zaświadczenie lekarskie — pozostawać dłużej w służbie". Resort ma też pomysł, aby sędziowie, którzy przeszli już w stan spoczynku, a chcą wrócić do orzekania i mają odpowiedni stan zdrowia mogli powrócić za stół sędziowski.
Żurek ogłosił, że jego resort ma przygotowany projekt tzw. ustawy praworządnościowej, która zostanie zaprezentowana najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu. – Na zaawansowanym etapie jest też projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa i wykonującej orzeczenie Wałęsa przeciwko Polsce – dodał minister.
Źródło: rp.pl
