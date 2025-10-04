Burza wokół nowego rozporządzenia. Waldemar Żurek odpowiada na zarzuty

W sobotę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Spotkanie dotyczyło uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości oraz skutków wyroku TSUE z 4 września 2025 r.

Po spotkaniu szef MS odpowiadał na pytania dziennikarzy. Większość z nich dotyczyła wzbudzającej wiele kontrowersji nowelizacji rozporządzenia regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która zmienia zasady przydziału spraw w sądach.

Karol Nawrocki: to działanie „ministra bezprawia"

O co dokładnie chodzi? Jak piszemy na łamach rp.pl, wybieranie składów kolegialnych poprzez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) ma być nadal zasadą, ale zgodnie z dodanym do rozporządzenia par. 50 ust. 1a, przewodniczący będzie mógł zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom. Pozostałych zaś dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Tymczasem zgodnie z art. 47a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii spraw, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur. Oznacza to, że oprócz dyżuru, zasadą jest, by wszystkie składy były wyznaczane za pomocą SLPS.

Rozporządzenie skrytykował m.in. prezydent Karol Nawrocki. W wydanym stanowisku stwierdził, że „skoro rozporządzenie próbuje modyfikować normę ustawową wyrażoną w ustawie, to de facto chce podważyć skutek aktu ustawowego, który został uchwalony przez przedstawicieli Narodu i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 122), godząc tym samym zarówno w demokratyczny mandat ustawodawcy (art. 4), jak i pozycję ustrojową Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej (art. 126)”. Jak podkreślono, „to nie jest działanie Ministra Sprawiedliwości – to działanie »ministra bezprawia«, ponieważ aktem podustawowym próbuje uchylić wolę ustawodawcy i konsekwencje konstytucyjnego aktu podpisania ustawy przez Prezydenta”.