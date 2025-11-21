Reklama
Monitor Polski z 21 listopada 2025 r. (poz. 1189-1201)

Publikacja: 21.11.2025 21:03

1201 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2024 r.

1200 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2026 

1199 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)  

1198 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent 

1197 Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie poprzez utworzenie Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym”  

1196 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  

1195 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2025 r. 

1194 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2025 r. nr 112.62.2025 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady 

1193 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2026  

1192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  

1191 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych  

1190 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  

1189 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

