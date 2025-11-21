Monitor Polski z 21 listopada 2025 r. (poz. 1189-1201)

1201 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2024 r.

1200 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2026

1199 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

1198 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

1197 Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie poprzez utworzenie Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym”