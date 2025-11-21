Monitor Polski z 21 listopada 2025 r. (poz. 1189-1201)

Aktualizacja: 21.11.2025 21:19 Publikacja: 21.11.2025 21:03
1201 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2024 r.
1200 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2026
1199 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)
1198 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
1197 Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie poprzez utworzenie Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym”
1196 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
1195 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2025 r.
1194 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2025 r. nr 112.62.2025 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
1193 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2026
1192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
1191 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
1190 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1189 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1201 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2024 r.
1200 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2026
Rząd planuje podwyższyć opłaty drogowe. Przewoźnicy zapłacą o 10-16 groszy więcej za kilometr. O 645 km zostanie...
Resort rozwoju przygotował projekt, który pozwoli na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie stosuje się wycenę osobistych nakładów małżonków, a nie waloryzację...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas