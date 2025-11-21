Dowodem na to ma być użycie przez ustrojodawcę w art. 179 konstytucji biernej strony czasownika w zdaniu „sędziowie są powoływani przez prezydenta”. A przecież „wykładnia językowa ma pierwszeństwo, a forma czasownika przesądza o istnieniu nakazu działania”. Okazuje się, że wykładnia językowa ma pierwszeństwo przy wykładni art. 179, choć nie miała go przy wykładni art. 187 konstytucji, z którego językowego brzmienia nijak nie wynika, by członków KRS musieli wybierać sędziowie. Tu trzeba się było odwołać do ducha Magdalenki. Co prawda mowa była o ustaleniach Okrągłego Stołu, ale kto wie, ten wie, gdzie stały podstoliki. W dodatku suto zastawione, o co łatwo nie było w owym czasie w normalnych polskich domach.

Reklama Reklama

Uczyń słabszy argument mocniejszym

Przypomnieli mi się od razu sofiści. Młodzi adepci sztuki prawniczej filozofami się nie zajmują. Więc przypomnę, że Protagoras przekonywał – jak opisywał to Arystoteles, bo pisma sofistów się nie zachowały – że nieważne, czy wiatr wieje, czy nie wieje, czy jest bardzo zimny, czy nie za bardzo, bo każdy czuje to inaczej. Sztuką najwyższą jest walka na słowa – logomachia. Jak jest zatem z tym wiatrem? Ano tak, jak przekonamy ludzi. „Uczyń słabszy argument mocniejszym” – przekonywał Protagoras.

Zmierzmy się jednak z językiem polskim. Strona bierna czasownika to taka jego forma, która pozwala na wskazanie, czy podmiot w zdaniu jest wykonawcą czynności, jej odbiorcą, czy jednocześnie wykonawcą i odbiorcą. Wybór strony czasownika wpływa tym samym na odbiór wyrażanych treści. W związku z tym użycie strony biernej czasownika („są powoływani”) nie oznacza wolnej woli adresata, lecz przeciwnie – oznacza, że czynność musi zostać wykonana.