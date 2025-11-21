Aktualizacja: 21.11.2025 21:27 Publikacja: 21.11.2025 20:37
Popyt na leki na odchudzanie wciąż rośnie
Eli Lilly ma w piątek, 21 listopada, powody do świętowania. Koncern farmaceutyczny z siedzibą w Indianapolis w stanie Indiana stał się pierwszym na świecie producentem leków z wyceną przekraczającą 1 bilion dolarów. Na szczyt, obok gigantów technologicznych, wyniósł go dynamiczny wzrost popytu na leki na odchudzanie.
W ostatnich latach to właśnie ta kategoria leków stała się jednym z najbardziej dochodowych segmentów w opiece zdrowotnej. Firmy farmaceutyczne prześcigają się we wprowadzaniu na rynek kolejnych, wysoce skutecznych metod leczenia otyłości. Wcześniej prowadzenie pod względem liczby recept objął duński koncern Novo Nordisk, ale niedawno został zdetronizowany przez Eli Lilly. Amerykanom pomogła bardzo dobra sprzedaż leków Mounjaro na cukrzycę typu 2 i Zepboundu na otyłość. Stały się one najlepiej sprzedającymi się lekami na świecie, przebijając produkowaną przez firmę Merck Keytrudę, stosowaną w leczeniu raka urotelialnego.
Jak zauważa agencja Reutera, firma Lilly pokonała duńskiego rywala z branży częściowo dlatego, że wprowadzenie przez Novo na rynek leku Wegovy w 2021 r. było utrudnione przez niedobory dostaw, co dało Amerykanom przestrzeń do zdobycia przewagi. Leki Lilly wykazały również większą skuteczność kliniczną i firma szybciej zwiększyła skalę produkcji oraz rozszerzyła dystrybucję.
Akcje spółki na krótko osiągnęły w piątek rekordowy poziom. Ich kurs sięgnął 1051 dol., co stanowi wzrost o prawie 1 proc. W ostatnim kwartale Lilly odnotowała łączne przychody sięgające ponad 10,09 miliarda dolarów z portfolio leków na otyłość i cukrzycę, co stanowiło ponad połowę jej całkowitych przychodów w wysokości 17,6 miliarda dolarów. Zdaniem analityków rynkowych, popyt na te leki pozostanie silny.
