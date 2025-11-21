Eli Lilly ma w piątek, 21 listopada, powody do świętowania. Koncern farmaceutyczny z siedzibą w Indianapolis w stanie Indiana stał się pierwszym na świecie producentem leków z wyceną przekraczającą 1 bilion dolarów. Na szczyt, obok gigantów technologicznych, wyniósł go dynamiczny wzrost popytu na leki na odchudzanie.

Reklama Reklama

Eli Lilly potęgą w dziedzinie odchudzania. Pierwszy koncern farmaceutyczny warty bilion dolarów

W ostatnich latach to właśnie ta kategoria leków stała się jednym z najbardziej dochodowych segmentów w opiece zdrowotnej. Firmy farmaceutyczne prześcigają się we wprowadzaniu na rynek kolejnych, wysoce skutecznych metod leczenia otyłości. Wcześniej prowadzenie pod względem liczby recept objął duński koncern Novo Nordisk, ale niedawno został zdetronizowany przez Eli Lilly. Amerykanom pomogła bardzo dobra sprzedaż leków Mounjaro na cukrzycę typu 2 i Zepboundu na otyłość. Stały się one najlepiej sprzedającymi się lekami na świecie, przebijając produkowaną przez firmę Merck Keytrudę, stosowaną w leczeniu raka urotelialnego.

Jak zauważa agencja Reutera, firma Lilly pokonała duńskiego rywala z branży częściowo dlatego, że wprowadzenie przez Novo na rynek leku Wegovy w 2021 r. było utrudnione przez niedobory dostaw, co dało Amerykanom przestrzeń do zdobycia przewagi. Leki Lilly wykazały również większą skuteczność kliniczną i firma szybciej zwiększyła skalę produkcji oraz rozszerzyła dystrybucję.