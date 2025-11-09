Reklama
Pfizer kupuje producenta leków na otyłość Metsera. Potężna transakcja

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer sfinalizował umowę o wartości 10 mld dolarów dotyczącą przejęcia producenta leków na otyłość Metsera, kończąc tym samym zaciętą walkę z duńskim rywalem Novo Nordisk, który wycofał swoją ofertę.

Publikacja: 09.11.2025 12:42

Foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg

Alicja Podskoczy

Pfizer wygrał ostatecznie wyścig o nowojorską firmę farmaceutyczną Metsera. Choć jej produkty wciąż znajdują się w fazie rozwoju i trafią na rynek dopiero za lata, otwiera to Pfizerowi drzwi na dynamicznie rosnący rynek leków na otyłość.

Pfizer już we wrześniu wysunął ofertę zakupu Metsery. Proponował wtedy 7,3 mld dol., co okazało się niewystarczające. W ubiegłym tygodniu do gry wszedł duński gigant rynku leków na odchudzanie Novo Nordisk, który zmusił Amerykanów do podbicia stawki. Ostatecznie Metsera przyjęła w piątek późnym wieczorem podwyższoną ofertę od Pfizera w wysokości 10 mld dol., powołując się na amerykańskie ryzyka antymonopolowe w ofercie Novo Nordisk, którą wcześniej uznała za lepszą.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump i dyrektor generalny koncernu AstraZeneca Pascal Soriot
Handel
Najpierw Pfizer, teraz AstraZeneca. Donald Trump zawarł nową umową w sprawie cen leków w USA

Jak podała Metsera w oświadczeniu, Pfizer zgodził się zapłacić 86,25 dol. za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości 3,69 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia na giełdzie w Nowym Jorku. Oferta obejmuje 65,60 dol. za akcję w gotówce oraz prawo do warunkowej wartości (CVR) uprawniające posiadaczy do dodatkowych płatności w wysokości do 20,65 dol. za akcję w gotówce.

Amerykański koncern Pfizer wygrał z duńskim Novo Nordisk wyścig o Metserę

Duńczycy ogłosili w sobotę, że nie podwyższą swojej oferty i wycofują się z rywalizacji. Jak wskazuje agencja Reutera, przegrana w wyścigu o Metserę stanowi silny cios dla Novo Nordisk, który próbuje odzyskać utraconą pozycję na rynku leków na otyłość wobec amerykańskiego rywala Eli Lilly.

Czytaj więcej

Pfizer zakończył prace nad tabletką na odchudzanie z powodu skutków ubocznych, jakie powodowała
Leki i terapie
Pfizer rezygnuje z leku na odchudzanie. Miał poważne skutki uboczne

Duński gigant zapewnił jednocześnie, że wciąż rozwija własny zasób leków na otyłość i „będzie kontynuować ocenę możliwości rozwoju biznesu i przejęć, które wspierają jego cele strategiczne”. Źródło zbliżone do Novo Nordisk, na które powołuje się Reuters, podało, że ostatnia nieudana oferta stanowiła „maksymalną wartość” Metsery, a firma pozostaje pewna swojego portfela leków na odchudzanie. Umowa ta nigdy nie była dla Novo kwestią „być albo nie być”.

Źródło: rp.pl, Reuters

Firmy Novo Nordisk Pharma Pfizer NOVO NORDISK

