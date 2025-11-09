Pfizer wygrał ostatecznie wyścig o nowojorską firmę farmaceutyczną Metsera. Choć jej produkty wciąż znajdują się w fazie rozwoju i trafią na rynek dopiero za lata, otwiera to Pfizerowi drzwi na dynamicznie rosnący rynek leków na otyłość.

Pfizer już we wrześniu wysunął ofertę zakupu Metsery. Proponował wtedy 7,3 mld dol., co okazało się niewystarczające. W ubiegłym tygodniu do gry wszedł duński gigant rynku leków na odchudzanie Novo Nordisk, który zmusił Amerykanów do podbicia stawki. Ostatecznie Metsera przyjęła w piątek późnym wieczorem podwyższoną ofertę od Pfizera w wysokości 10 mld dol., powołując się na amerykańskie ryzyka antymonopolowe w ofercie Novo Nordisk, którą wcześniej uznała za lepszą.

Jak podała Metsera w oświadczeniu, Pfizer zgodził się zapłacić 86,25 dol. za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości 3,69 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia na giełdzie w Nowym Jorku. Oferta obejmuje 65,60 dol. za akcję w gotówce oraz prawo do warunkowej wartości (CVR) uprawniające posiadaczy do dodatkowych płatności w wysokości do 20,65 dol. za akcję w gotówce.

Amerykański koncern Pfizer wygrał z duńskim Novo Nordisk wyścig o Metserę

Duńczycy ogłosili w sobotę, że nie podwyższą swojej oferty i wycofują się z rywalizacji. Jak wskazuje agencja Reutera, przegrana w wyścigu o Metserę stanowi silny cios dla Novo Nordisk, który próbuje odzyskać utraconą pozycję na rynku leków na otyłość wobec amerykańskiego rywala Eli Lilly.