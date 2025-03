Osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, natomiast w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego – prawo do zasiłku nabywane jest po upływie 90 dni. Pracownik, osoba wykonująca pracę nakładczą lub służbę zastępczą w przypadku niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub łącznie 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat) ma prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, które pracodawca wypłaca z własnych środków. Od 34. (lub 15.) dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Według art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 tej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność do pracy powstała przez gruźlicę lub wystąpiła w trakcie ciąży, to okres ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 270 dni.

Jeśli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania z przyczyn określonych w ustawie przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, to zasiłek wypłacany jest nie dłużej niż przez 91 dni – nie dotyczy to jednak niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, w trakcie ciąży oraz z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Okres zasiłkowy. Co się do niego wlicza?

Jak możemy przeczytać na stronie ZUS-u, do jednego okresu zasiłkowego, który może trwać 182 lub 270 dni, wlicza się – niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy – okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w niezdolności nie przekroczyła 60 dni.