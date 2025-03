Lawina wniosków o rentę wdowią. Ministra zwraca uwagę na jeden szczegół

Czym jest renta wdowia?

Tzw. renta wdowia, czyli wypłata świadczeń łącznie z rentą rodzinną umożliwi pobieranie jednocześnie dwóch świadczeń - renty rodzinnej przysługującej wdowom lub wdowcom po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jedno ze świadczeń będzie można pobierać w całości, z drugiego wypłacane będzie 15 proc.

Jak mówią przepisy ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, osoby uprawnione do renty wdowiej mogą wybrać korzystniejsze dla siebie rozwiązanie i pobierać:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia albo

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej

Od 1 stycznia 2027 roku drugie z wybranych świadczeń ma zostać zwiększone z 15 do 25 proc.

Komu przysługuje renta wdowia?

Do otrzymania renty wdowiej uprawnieni są emeryci i renciści. Mogą się o nią ubiegać wdowy lub wdowcy po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, którzy pozostawali do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) i nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.