Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Wysokość świadczenia w 2025 r.

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna może się okazać, że urząd nie ma odpowiednich ofert stażu, pracy lub przygotowania zawodowego. W tej sytuacji PUP sprawdzi, czy bezrobotny spełnia warunek dotyczący okresu zatrudnienia. Jeśli tak, może zostać mu przyznane prawo do zasiłku. Co to za wymóg?

Aby otrzymać świadczenie, w ciągu ostatnich 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji, osoba rejestrująca się musi udokumentować pracę łącznie przez okres co najmniej 365 dni, za którą otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie. Od wynagrodzenia musiały być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Oprócz pracy na etacie dopuszczalne jest też świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek mogą również otrzymać osoby, które opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Do okresu 365 dni wlicza się m.in. okres urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wliczony może być również okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, o ile podstawę jego wymiaru (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne) stanowiła co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i okresów zaliczanych do 365 dni uprawniających do zasiłku znajdują się na stronie zielonalinia.gov.pl.