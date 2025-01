Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Będą zmiany w przepisach?

Karta parkingowa. Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoba ubiegająca się o kartę musi uzupełnić wniosek o wydanie karty parkingowej. Aktualny wzór wniosku jest dostępny m.in. na stronie niepelnosprawni.gov.pl. Warto pamiętać o tym, że dokument wymaga podpisu w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek (dokumentu nie należy podpisywać wcześniej). Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, aktualną fotografię (35 mm x 45 mm) oraz dowód opłaty za wydanie karty.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w dowolnym (powiatowym/miejskim) zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Wnioskodawca musi również uiścić zapłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty. Jeżeli dokumentacja będzie posiadać braki, wnioskodawca otrzyma list z wezwaniem do uzupełnienia informacji. Dokument należy uzupełnić w okresie do 7 dni od daty doręczenia wezwania. List z decyzją zespołu zostanie przesłany do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Uwaga: od uzyskanej decyzji negatywnej wnioskodawca nie może się odwołać.

Kto składa wniosek o kartę parkingową?

Sam wniosek należy złożyć osobiście, ale już wydaną kartę może odebrać m.in. osoba upoważniona pisemnie przez wnioskodawcę. W imieniu osób niepełnosprawnych całkowicie ubezwłasnowolnionych lub osób niepełnosprawnych poniżej 18. roku życia – wniosek o wydanie karty parkingowej składa rodzic lub opiekun prawny. W przypadku osoby niepełnosprawnej częściowo ubezwłasnowolnionej wniosek o kartę składa kurator. W przypadku placówek wniosek o wydanie karty parkingowej składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki.

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa?

Korzystanie z karty umożliwia przede wszystkim parkowanie na wydzielonych miejscach dla osób niepełnosprawnych – czyli na tzw. „kopertach”. W przypadku niektórych miast posiadacze kart mogą również korzystać z opcji bezpłatnego parkowania (informację o tej możliwości można uzyskać w urzędzie miasta lub starostwa). Wydawane karty mają termin ważności – nie dłużej niż 5 lat w przypadku osób niepełnosprawnych (lub do zakończenia okresu, na jaki przyznano orzeczenie o niepełnosprawności) i 3 lata w przypadku placówek. Posiadana karta musi zostać umieszczona za przednią szybą pojazdu lub w widocznym miejscu, w przedniej części pojazdu (o ile pojazd nie posiada przedniej szyby).