Świadczenia na dzieci z niepełnosprawnością. O jakie wsparcie mogą starać się rodzice? Lista

Świadczenie to przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła o jego przysposobienie z wnioskiem do sądu rodzinnego, a także osobie, która się uczy – jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców ze względu na ich śmierć lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

W przypadku rodziców, jednego z rodziców, opiekunów prawnych dziecka i opiekunów faktycznych dziecka, zasiłek rodzinny przysługuje do 18. roku życia dziecka lub do czasu ukończenia nauki w szkole nie dłużej niż do 21. roku życia. W przypadku osób kontynuujących naukę w szkole lub też w szkole wyższej, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje do 24. roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice mogą także starać się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Świadczenie to wynosi miesięcznie 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia oraz 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

O dodatek z tego tytułu może starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka oraz pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub w związku z tym, że ustalone zostało wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawo do alimentów z ich strony.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ma na celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16. roku życia – w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia w przypadku legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.