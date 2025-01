Nowy dodatek od 1 stycznia 2025 to nawet 2520 zł. Kto go dostanie?

Nowy dodatek to efekt wejścia w życie przepisów Ustawy z dn. 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Głównym celem dodatku do renty socjalnej ma być wsparcie osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Renta socjalna 2025. Komu przysługuje prawo do dodatku dopełniającego?

Aby pobierać dodatek dopełniający należy spełnić łącznie kilka warunków. Jak wyjaśnia ZUS, pierwszym warunkiem jest uzyskanie uprawnienia do pobierania renty socjalnej. Kolejnym całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (potwierdzone orzeczeniem wystawionym przez komisję lekarską ZUS lub orzecznika ZUS). Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. spełniają wszystkie warunki do pobierania dodatku dopełniającego, otrzymają to świadczenie automatycznie – dodatek będzie wypłacany razem z rentą socjalną. Informację o przyznaniu dodatku będzie można znaleźć m.in. na koncie użytkownika na platformie PUE ZUS.

Kto musi złożyć wniosek o dodatek dopełniający?

Dodatek nie będzie automatycznie przyznawany osobom, które są już uprawnione do pobierania renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku tej grupy świadczeniobiorców wymagane będzie złożenie do ZUS-u wniosku EDD-SOC. Od 1 stycznia 2025 formularz wniosku o dodatek dopełniający do renty socjalnej można pobrać ze strony internetowej ZUS-u. Dokument będzie także dostępny we wszystkich placówkach stacjonarnych urzędu.

Kwota dodatku dopełniającego 2025 i terminy wypłat

Świadczeniobiorcy uprawnieni do dodatku dopełniającego otrzymają kwotę w wysokości 2520 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rencie socjalnej dodatek będzie waloryzowany raz w roku. Od kwoty dodatku – podobnie jak w przypadku kwoty renty socjalnej – zostanie pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Warto również pamiętać, że dodatek może podlegać postępowaniu egzekucyjnemu.