Tadeusz Rolke w świecie sztuki

Twórczość Tadeusza Rolkego jest zróżnicowana: uwieczniał historię Polski i Europy, ale też towarzyszył artystom.

– Lubiłem fotografować Kantora, bo miał niesłychanie ekspresyjną twarz i sylwetkę – opowiadał „Rz”. – Chwilami udawał, że nie lubi fotografowania, ale tylko dobrze grał. Z kolei, kiedy poznaliśmy się z Aliną Szapocznikow, okazało się, że się lubimy i w sposób naturalny zostałem jej fotografem przez kilka lat, do czasu jej wyjazdu na stałe do Paryża. Dzwoniła na przykład, że kończy jakąś pracę i żeby ją sfotografować.

Dla „Przekroju” fotografował modę. Współpracował z „Modą Polską”.

– Nie byłem nigdy fotografem stricte modowym – wyjaśniał w rozmowie z „Rz”. – Największą przyjemnością była dla mnie współpraca z Barbarą Hoff. To było novum w skali PRL – zmiana wizerunku ulicy z pomocą ciuchów. Hoff dokonywała cudów, by wygrać z ówczesną biurokracją i zdobyć materiały oraz dodatki do projektowanych przez siebie ubrań. Walczyła genialnie i zwyciężała. A ja byłem pośrednikiem, fotografującym jej stroje, które potem mogli oglądać czytelnicy „Przekroju”, skądinąd w bardzo złej jakości druku.

Często fotografował kobiety.