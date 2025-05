„Gorset sadysty. Ciało i erotyzm” jest rozdziałem poświęconym ciału, do którego Beksiński miał ambiwalentny stosunek. Bo choć to akty, to całkiem nie klasyczne. Ciało jest na nich zazwyczaj poza erotyką, ciała poucinane, pozasłaniane, często pozbawione podmiotowości, mało sensualne. Zobaczyć można też jedno z najbardziej ikonicznych zdjęć wykonanych przez Beksińskiego – „Gorset sadysty”, czyli skrępowane sznurem ciało kobiety na które pada cień krzesła.

"Gorset sadysty" 1957 Foto: Zdzisław Beksiński

„Surrealizm” to sekcja przedstawiająca bardzo ciekawe efekty formalnych eksperymentów Beksińskiego. „Drogę fotografii abstrakcyjnej porzuciłem prędko, uważając, że grozi ona niespodziewanym stoczeniem się w estetyzm, a poza tym nie pozwala mi się w wystarczający sposób wypowiedzieć” – pisał do Jerzego Lewczyńskiego.

Artystyczne przyjaźnie i niespełnienia Beksińskiego

Zobaczyć też można fotografie Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa, nie tylko w kontekście ich zasług dla historii polskiej fotografii, ale przede wszystkim dlatego, że mimo odmiennych postaw artystycznych współtworzyli oni z Beksińskim nieformalną grupę fotograficzną. Kulminacyjnym punktem ich współpracy była zaprezentowana w 1959 roku w Gliwicach wystawa „Pokaz zamknięty” (i była nim ze względu na możliwość interwencji cenzury). Beksiński pokazał wtedy „Zestawy” - eksperymentalne kolaże dotykające tematów śmierci i erotyki. Krytycy dostrzegając w nich elementów montażu filmowego, wskazują na reżyserskie niespełnienie artysty, który ten zawód chciał uprawiać. Kiedy jego ojciec sprzeciwił się tym planom, poszedł na architekturę.



W 1959 roku, po niespełna 10. latach zajmowania się fotografią, Beksiński definitywnie porzucił ją na rzecz malarstwa. Po latach stwierdził: „Dla mnie fotografia zawsze była narzędziem kreacji, a nie dokumentem”.

Na wystawie zobaczyć można również jeden z pierwszych jego aparatów fotograficznych, a także 44-minutowy film wyłuskany z ponad tysiąca godzin nakręconego przez Beksińskiego materiału filmowego dokumentującego jego codzienne życie. Na wybranych fragmentach jest też Lewczyński i Schlabs.