PRL w obiektywie Janusza Chlasty: Gniezno, Gierek i Czujkow, który zdobył Berlin

- Tata urodził się w Wilnie w 1938 r. – wspomina Grzegorz Chlasta. – Trudy i niebezpieczeństwa repatriacji, jakich doświadczył w dzieciństwie, odcisnęły na nim piętno. Miał w sobie niepokój, ale też ciekawość świata (…). Jego niezwykła wrażliwość i tkliwość wobec ludzi miała kresowy rodowód. A towarzyszyła im siła, niezależność i niezbędna w pracy reporterskiej gotowość do wchodzenia w różne, często pełne napięcia sytuacje. (…) Dla lepszego ujęcia potrafił wdrapać się na słup elektryczny lub zatrzymać autobus z pasażerami jadącymi do pracy, żeby z jego dachu zrobić zdjęcie. Ludzie to akceptowali. Nawet jeśli nie zawsze rozumieli o co chodzi, czuli że jest to ważne – i szanowali.

Wydawcą albumu jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Wsparcia udzieliło Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, w którym obecnie przechowywane są negatywy zdjęć Chlasty.