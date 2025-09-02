O śmierci aktora poinformował jego agent Michael Greene. „Był wspaniałym człowiekiem o wielkiej moralności, etyce i charakterze. Będzie nam go zawsze brakowało. Wreszcie jesteś wolny” – stwierdził w oświadczeniu przekazanym serwisowi „Deadline”.

Graham Greene, aktor z plemienia Oneidów

Graham Greene wywodził się z plemienia Oneidów. Urodził się w 1952 r. w Rezerwacie Sześciu Narodów w Ontario, w Kanadzie. Na ekranie zadebiutował w 1979 r., pojawiając się w jednym z odcinków kanadyjskiego serialu „The Great Detective”. Pierwszą rolę filmową zagrał w dramacie „Running Brave” z 1983 r.

Przełomem w karierze Greene’a była rola w wielokrotnie nagradzanym filmie „Tańczący z wilkami” Kevina Costnera z 1990 r. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara. Nagrodę zdobył wówczas Joe Pesci za „Chłopców z ferajny”.

W wywiadach Graham Greene podkreślał, że to właśnie rola w „Tańczącym z wilkami” „ustawiła go na całe życie”. Stał się bardzo popularnym aktorem drugiego planu w hollywoodzkich produkcjach, mimo że nigdy nie przeprowadził się do Kalifornii. – Nie ma powodu, żeby tam mieszkać. Czynny aktor może mieszkać wszędzie, o ile ma telefon, faks i wie, gdzie jest lotnisko – mówił w jednym z wywiadów.