Aktualizacja: 02.09.2025 13:17 Publikacja: 02.09.2025 11:57
Graham Greene
Foto: Jeremy Chan/Getty Images North America/Getty Images via AFP
O śmierci aktora poinformował jego agent Michael Greene. „Był wspaniałym człowiekiem o wielkiej moralności, etyce i charakterze. Będzie nam go zawsze brakowało. Wreszcie jesteś wolny” – stwierdził w oświadczeniu przekazanym serwisowi „Deadline”.
Graham Greene wywodził się z plemienia Oneidów. Urodził się w 1952 r. w Rezerwacie Sześciu Narodów w Ontario, w Kanadzie. Na ekranie zadebiutował w 1979 r., pojawiając się w jednym z odcinków kanadyjskiego serialu „The Great Detective”. Pierwszą rolę filmową zagrał w dramacie „Running Brave” z 1983 r.
Czytaj więcej
Chyba żadnego gatunku filmowego nie żegnano w ciągu ostatnich 30 lat tak często, tak chętnie i ta...
Przełomem w karierze Greene’a była rola w wielokrotnie nagradzanym filmie „Tańczący z wilkami” Kevina Costnera z 1990 r. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara. Nagrodę zdobył wówczas Joe Pesci za „Chłopców z ferajny”.
W wywiadach Graham Greene podkreślał, że to właśnie rola w „Tańczącym z wilkami” „ustawiła go na całe życie”. Stał się bardzo popularnym aktorem drugiego planu w hollywoodzkich produkcjach, mimo że nigdy nie przeprowadził się do Kalifornii. – Nie ma powodu, żeby tam mieszkać. Czynny aktor może mieszkać wszędzie, o ile ma telefon, faks i wie, gdzie jest lotnisko – mówił w jednym z wywiadów.
W kolejnych latach Greene wystąpił w takich produkcjach jak: „Maverick” (1994), „Szklana pułapka 3” (1995), „Zielona mila” (1999) oraz „Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu” (2009). Widzowie pamiętają także jego rolę w serialu „Przystanek Alaska”.
Czytaj więcej
Laureatami tegorocznych honorowych Oscarów za całokształt osiągnięć zostali amerykański aktor Wes...
Za rolę w dramacie „Skins” otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit. W czerwcu 2025 roku otrzymał także prestiżową nagrodę Gubernatora Generalnego Kanady za całokształt twórczości.
W jednym z ostatnich wywiadów opowiedział, że kiedy rozpoczął pracę w branży filmowej, dostawał scenariusze, w których „trzeba było mówić tak, jak zdaniem producentów mówią rdzenni mieszkańcy” Ameryki Północnej. – I żeby się wybić, robiłem to. Musiałem wyglądać srogo. Nie uśmiechać się (...), dużo burczeć. Nie znam nikogo, kto by się tak zachowywał. Rdzenni mieszkańcy Ameryki mają niezwykłe poczucie humoru – opowiadał.
Zanim rozpoczął karierę filmową, Greene pracował m.in. jako kreślarz i hutnik.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O śmierci aktora poinformował jego agent Michael Greene. „Był wspaniałym człowiekiem o wielkiej moralności, etyce i charakterze. Będzie nam go zawsze brakowało. Wreszcie jesteś wolny” – stwierdził w oświadczeniu przekazanym serwisowi „Deadline”.
Assayas opowiada w „Magu z Kremla” o Putinie, Jarmusch w „Father Mother Sister Brother” o zagubionych relacjach...
Nawet potencjalne kasowe pewniaki, takie jak „Frankenstein” Guillermo del Toro czy „Bugonia” Yorgosa Lanthimosa,...
To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów festiwalu. Guillermo del Toro wrócił na festiwal do Wenecji z Franken...
Polska koprodukcja mniejszościowa „Ojciec” Terezy Nvotovej miała światową premierę w weneckich „Horyzontach”
Rozpoczęła się produkcja pomysłu scenariuszowego Krzysztofa Kieślowskiego niezrealizowanego za jego życia – mówi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas