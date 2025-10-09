Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego film o Franzu Kafce reprezentuje Polskę w staraniach o Oscara zamiast filmu o Chopinie?

Jakie są współczesne teorie dotyczące przyczyny śmierci Fryderyka Chopina?

Jakie nieścisłości biograficzne pojawiły się w przedstawieniu relacji Chopina z Marią Wodzińską?

W jaki sposób film „Chopin, Chopin!” prezentuje Fryderyka Chopina jako artystę globalnego?

Jakie podobieństwa łączą Fryderyka Chopina i Franza Kafkę jako artystów?

Co wyróżnia nowatorską formę filmu „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland?

Dla masowej widowni Fryderyk Chopin będzie miał odtąd wygląd Eryka Kulma, bo jest to świetny aktor o sugestywnej twarzy. W jego oczach na przemian pojawiają się łobuzerski uśmiech i bezbrzeżny smutek, zaciekawienie i znużenie i wreszcie tragiczna samotność. Nie należy jednak traktować filmu Michała Kwiecińskiego jako biografii najsłynniejszego polskiego kompozytora, bo uproszczeń faktograficznych jest w niej sporo.

Gruźlica czy mukowiscydoza

Pierwsze dotyczy już samej choroby Chopina. Obecnie badacze, posiłkując się współczesną wiedzą medyczną, skłaniają się ku twierdzeniu, że przyczyną jego śmierci była mukowiscydoza. Brzmi to znacznie gorzej i jest ona mniej powszechnie znana od gruźlicy, która swym tragicznym, wyrazistym piętnem naznaczyła życie wielu XIX-wiecznych artystów, także pokazanego w filmie ulubionego ucznia Chopina, Carla Flitscha. W filmie też ta gruźlica wisi jak fatum nad Fryderykiem.

Powody rozstania z Marią Wodzińską

W uproszczony sposób pokazane zostały też kobiety Fryderyka, zwłaszcza George Sand, która nie była zwykłą kochanką, ale i Jane Stirling, której finansowe wsparcie ratowało go z kłopotów. Krzywdzący jest wizerunek pani Wodzińskiej jako tej, która nie zezwoliła na małżeństwo córki z Chopinem, a on tak zakochany w Marii bardzo to wymuszone na nim rozstanie przeżył.

Po oficjalnych zaręczynach państwo Wodzińscy postanowili narzeczonym wyznaczyć okres próbny. Deklarowane wcześniej uczucia szybko jednak wyblakły i to bardziej ze strony Fryderyka. On poznał wtedy George Sand, choć jeszcze nic nie zapowiadało intymnego ich związku, ponadto zaś żal mu było rozstać się z życiem w Paryżu, tymczasem Maria oczekiwała, że po ślubie wrócą do Polski.