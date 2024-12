Reiner Stach: Franz Kafka w kleszczach dwóch wojen

Jednak nie pisał wojennej prozy.

To prawda i myślę, że z takim wnioskiem wiążą się pomyłki popełniane zarówno przez czytelników, jak i literaturoznawców. Jednak to, że wojna w prozie Kafki się nie pojawia, tak jak wprost nie ma w niej Pragi, nie znaczy, że pisząc, o Pradze i wojnie nie myślał. Tak samo słowo „Żyd” bardzo rzadko jest obecne w twórczości prozatorskiej Franza – o wiele częściej w pamiętnikach, to jednak wynikało ze świadomego wyboru. Przecież twórczość Kafki jest pod wielkim wpływem żydowskiego doświadczenia. Kiedy w powieści „Zamek” Kafka pisze o braku akceptacji czy też niedopuszczeniu do pewnej społeczności, to tak naprawdę wyraża doświadczenia żydowskie, choć ubrane w kostium uniwersalizmu. W wielu społecznościach są osoby, które doświadczają marginalizacji. Sumując: Kafka nigdy nie napisał i nie powiedział więc, że I wojna światowa była katastrofalna dla niego, ale „Kolonię karną” i „Proces” zaczął pisać właśnie krótko po wybuchu konfliktu. To z powodu wojny stracił swoje oszczędności i szereg kontaktów, które na płaszczyźnie literackiej mogły wpłynąć pomyślnie na przyszłość. Przecież tuż przed wybuchem wojny zdecydował, że wyjedzie z Pragi do Niemiec, by poświęcić się pisaniu tam, gdzie działały prężne wydawnictwa. Ale gdyby przestał pracować jako urzędnik po wybuchu wojny, trafiłby od razu do wojska i prawdopodobnie zginął.

Presja wojny była wszechobecna.

Tak: to dramaty w biurze i w domu. Mężowie sióstr poszli na wojnę. Rodzinny sklep prosperował gorzej, bo ludzie mieli mniej pieniędzy. Wojna wpłynęła też na dalsze relacje z Felice, która mieszkała w innym kraju, a podróże i kontakt telefoniczny zostały ograniczone. Kafka bał się też przegranej Austrii, bo carska Rosja dopuszczała się pogromów, a nawet je podsycała.

Chciałem pana zapytać o Maxa Broda. Z jednej strony uratował dzieło Kafki przed spaleniem, choć żądał tego sam Franz, z drugiej strony to, jak Brod redagował rękopisy, wypaczyło intencje Kafki.

Tak, a przypomnijmy, że Kafka nie dokończył żadnej swojej powieści: „Procesu”, „Ameryki” i „Zamku”. Max Brod podjął tylko jedną decyzję: uratował wszystko, co było do uratowania, i zebrał w całość. Później jednak popełnił całą serię błędów. W Niemczech i Austrii było kilka dużych wydawnictw, które chciały opublikować spuściznę po autorze „Procesu”. Brod przekazał jednak rękopisy małemu wydawnictwu, będącemu tuż przed upadkiem. Zdecydował się na Kuźnię, ponieważ oficyna wyłożyła gotówkę i dała Brodowi prawo do wszelkich wydawniczych decyzji.

Gdyby Brod wybrał duże wydawnictwo, musiałby wszystko negocjować z redaktorem prowadzącym?

Dokładnie. Wydanie prozy Kafki pod mało znaczącym szyldem sprawiło, że była pozbawiona reklamy. Dzieła zebrane zaplanowano zaś dopiero na rok 1933 bądź 1934. Wtedy jednak władzę w Niemczech przejęli naziści. Gdyby Brod podpisał szybko umowę z dużym wydawcą, już pod koniec lat 20. dzieła Kafki ukazałyby się z dużą promocją i szansą na sukces. Pojawiłyby się pierwsze tłumaczenia. Naziści zabronili publikacji dzieł zebranych Kafki, a w związku z tym po 1945 r. jego twórczość nie była szeroko znana.