Franz Kafka, którego setna rocznica śmierci minęła 3 czerwca, urodził się w Pradze (będącej wówczas częścią monarchii Austro-Węgierskiej) w niemieckojęzycznej rodzinie żydowskiej. Uważany z jednego z najwybitniejszych europejskich pisarzy XX wieku całe przerwane przedwczesną śmiercią życie zmagał się z niepewnością, depresją i poczuciem izolacji. Mimo to pozostawił niewiele świadectw o procesie tworzenia. Jednostronicowy list, który trafił na aukcję Sotheby’s w Londonie (szacowana wartość to 70,000 — 90,000 funtów), datowany jest na wiosnę 1920 roku. Napisany został podczas odbywanej przez Kafkę kuracji, po tym jak zdiagnozowano u niego gruźlicę trzy lata wcześniej. Pisarz leczył się w kurorcie Merano, na północy Włoch — pisze CNN.

Po zdiagnozowaniu choroby pisarz wziął bezterminowy urlop z praskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie pracował i większość czasu spędzał w sanatoriach. Zmarł w podwiedeńskiej klinice dwa lata później.

List Franza Kafki do poety Alberta Ehrensteina

"Nie napisałem niczego od trzech lat, to, co obecnie się ukazuje, to stare rzeczy. Nie napisałem nic nowego, nawet się do pisania nie zabrałem" - narzekał Kafka w liście do przyjaciela, austriackiego poety Alberta Ehrensteina. "Kiedy lęki przedostają się do pewnego poziomu wewnętrznej egzystencji, pisanie staje się niemożliwe. Moja egzystencja nie jest zbyt mocna" - pisał Kafka. List był odpowiedzią na prośbę Ehrensteina o zamieszczenie czegoś nowego w ekspresjonistycznym magazynie literackim "Gefährten".

Ehrenstein złożył mu propozycję współpracy po przeczytaniu niedawno opublikowanego dzieła – prawdopodobnie zbioru opowiadań z 1919 r. „Ein Landarzt” („Lekarz wiejski”).