Hashtag „Kafka“ ma już miliardy kliknięć. Stulecie śmierci Franza Kafki, autora „Procesu”

Notabene piszący po niemiecku Franz Kafka znajdował się od 1933 do 1945 roku na liście zakazanych przez faszystów autorów, jako twórca „szkodliwych i niepożądanych publikacji“, a jego książki zostały spalone na stosie. W Czechosłowacji rządząca Partia Komunistyczna nie zrehabilitowała Kafki po wojnie, a jego literaturę określiła mianem „dekadenckiej“. Po krótkim okresie „odwilży“ i po spacyfikowaniu Praskiej Wiosny w 1968 roku, dzieła Kafki zostały w Czechosłowacji ponownie zabronione.

Archiwa Kafki w Moskwie?

Poza znajdującą się obecnie w Marbach największą częścią spuścizny Kafki, nie odnalezione są jeszcze notatki i listy autora, znajdujące się kiedyś w mieszkaniu Dory Diamant w Berlinie. Zostały one zarekwirowane przez Gestapo podczas rewizji w mieszkaniu podejrzanej o sympatie komunistyczne Diamant.

Szwajcarski badacz literatury Andreas Kilcher przypuszcza, że zrabowane one zostały z siedziby Gestapo przez Rosjan i przewiezione do Moskwy jako łup wojenny. Jeśli tak, ich obecne miejsce pobytu to prawdopodobnie należący do archiwum wojskowego dział specjalny, w którym przetrzymywane było i jest mienie zagrabione nazistom. Obecna sytuacja nie sprzyja ekspedycjom naukowym do Moskwy, a więc na wyjaśnienie tej zagadki trzeba jeszcze poczekać.

Tymczasem można wrócić do tekstów enigmatycznego autora lub wziąć do reki nieustający bestseller, trzyczęściową biografię pisarza pióra Reinera Stacha. Wyjątkową pozycją jest „Kafka idzie do kina“ Hansa Zischlera, pokazująca inspirację filmem oraz eksponująca specyficzne poczucie humoru. Można też wejść na Tik-Toka, gdzie powstał hashtag „Kafka“, wykazujący już miliardy kliknięć.