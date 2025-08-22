Książka Tomasza Szlendaka „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI wieku” ukaże się za kilka dni nakładem Znaku, Kraków 2025 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Związków nie udaje się zbudować. Nie są trwałe, łatwo się rozsypują. Nie dostajemy od nich tego, czego oczekujemy. Tracimy to, po co w nie wchodziliśmy. Ktoś musi być temu winien. Kobiety winią mężczyzn. Mężczyźni oskarżają kobiety. Część z nas obwinia samych siebie. Wszyscy jednak powinni oskarżać oparty na ideale miłości romantycznej system doboru, który przestaje być skuteczny – niezależnie od tego, co jedni czynią drugim i co czynimy sami sobie.