Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Miłość romantyczna. Główna przyczyna psychicznych cierpień współczesnych ludzi

Kobiety zaczęły poszukiwać erotycznych przygód, ale nie zaprzestały poszukiwań miłości. Nadal oczekują stałości, trwałości, przewidywalności jutra w ustabilizowanej relacji. Mężczyźni z kolei budowę trwałych związków zostawiają sobie „na potem”.

Publikacja: 22.08.2025 14:00

Miłość romantyczna. Główna przyczyna psychicznych cierpień współczesnych ludzi

Foto: 2014 conrado/Shutterstock

Tomasz Szlendak

Książka Tomasza Szlendaka „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI wieku” ukaże się za kilka dni nakładem Znaku, Kraków 2025 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Związków nie udaje się zbudować. Nie są trwałe, łatwo się rozsypują. Nie dostajemy od nich tego, czego oczekujemy. Tracimy to, po co w nie wchodziliśmy. Ktoś musi być temu winien. Kobiety winią mężczyzn. Mężczyźni oskarżają kobiety. Część z nas obwinia samych siebie. Wszyscy jednak powinni oskarżać oparty na ideale miłości romantycznej system doboru, który przestaje być skuteczny – niezależnie od tego, co jedni czynią drugim i co czynimy sami sobie.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jarosław Molenda: Podwójna polska sympatia
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jarosław Molenda: Podwójna polska sympatia
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Plus Minus
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Plus Minus
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Reżyserki Delphine i Muriel Coulin, znane ze zrealizowanych w duecie filmów „Postój" i „‚17 dziewczy
Plus Minus
Politycznie podzielona rodzina
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Jan Maciejewski: Prawo i prawda
Plus Minus
Jan Maciejewski: Prawo i prawda
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie