Yang Lian, chiński poeta, odebrał w Warszawie Nagrodę im. Zbigniewa Herberta

Wiersze Yang Liana przeciw totalitaryzmowi

Yang Lian urodził się w 1955 roku w Chinach i wychowywał w Pekinie. Wcześnie zetknął się z opresyjną siłą ustroju totalitarnego, gdyż jako młody człowiek był zmuszony przerwać naukę, bo został wysłany na reedukację poprzez pracę fizyczną na prowincji. Po krwawym stłumieniu protestów na Placu Tian’anmen w 1989 roku wyemigrował i mieszka obecnie w Berlinie, ale nadal jest poetą języka chińskiego.

Należy do najważniejszych reprezentantów tzw. Mglistych Poetów, twórców, którzy od lat 70. pisząc w modernistycznej poetyce, przemycali w swojej twórczości to, co oficjalnie było zakazane po Chińskiej Rewolucji Kulturalnej. Jego poezja jest bliska Herbertowskiemu rozumieniu sztuki poprzez twórcze nawiązania do tradycji i nieustanny dialog z dawną poezją. Jak pisał Ai Weiwei, Jak pisał Ai Weiwei, poezja Yang Liana „jest rygorystycznie i precyzyjnie przemyślana: łączy historię i rzeczywistość z metafizycznymi rozważaniami; warstwa po warstwie schodzi coraz głębiej, aż przekracza tradycję’

Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta przyznało poecie jury, w skład którego wchodzą: polska poetka i tłumaczka Krystyna Dąbrowska, amerykański poeta i eseista Edward Hirsch, niemiecki poeta i prozaik Michael Krueger, hiszpańska tłumaczka i badaczka literatury Mercedes Monmany, słoweński poeta i pisarz Ales Steger oraz redaktor i historyk sztuki Mikołaj Nowak-Rogoziński. Decyzje jury ogłosił Michael Krueger

Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta aureatowi wręczająTomasz Różycki, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta i Jolanta Zabarnik-Nowakowska, Prezes Fundacji PZU. Materiały prasowe

Podczas wczorajszej uroczystości wręczenia nagrody w Teatrze Polskim w Warszawie w laudacji na cześć laureata przewodniczący jury Aleš Šteger powiedział : - Poezja Liana ucieleśnia równomierny przepływ rzeki – mocnej, niezmiennej i silnie związanej z korzeniami i krajobrazami jego życia. […] Jego wiersze wiją się przez nurty historii i ludzkich doświadczeń, ukształtowane przez burzliwe wydarzenia, które naznaczyły jego podróż. […] Zabierając głos przeciwko totalitaryzmowi Lian opowiadał się za marginalizowanymi i uciskanymi. Swoją poezją rzuca światło na wiele problemów, od wyzysku po erozję wolności słowa.

Laureaci Nagrody im. Zbigniewa Herberta

Książki Yang Liana zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków. Najbardziej znane z nich to: „Dead in Exile” (1989), „Masks & Crocodile” (1990), „Non-person Singular”. (1995), „Yi „(2002), „Notes of a Blissful Ghost” (2002) i „Concentric Circles”(2006. Na polski jego wiersze tłumaczyli Joanna Krenz oraz Grzegorz Murzewicz. W trakcie gali czytali je poeci Tomasz Różycki i Ryszard Krynicki.