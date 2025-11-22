Rosjanie skuli znajdujące się na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej. Rosyjska prokuratura zażądała usunięcia polskich symboli wojskowych z przestrzeni polskiego cmentarza, uznając je za „symbolikę rusofobiczną”.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu spoczywa 4421 żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych w 1940 przez NKWD. Przypomnę, że Order Virtuti Militari został wprowadzony na pamiątkę polskiego zwycięstwa nad Rosjanami z 1792 r. pod Zieleńcami, a Krzyż Kampanii Wrześniowej przypomina o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939. W maju tego roku takich samych zniszczeń dokonały rosyjskie władze na Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

„Wbrew twierdzeniom rosyjskich władz, że odznaczenia te mają charakter rusofobiczny – powstały jako upamiętnienie konkretnych wydarzeń historycznych i bohaterstwa żołnierzy, a ich znaczenie odnosi się do walki o niepodległość Polski, a nie do współczesnych czy narodowościowych uprzedzeń” – przypominają historycy IPN.

Moskwa dewastując polskie cmentarze rehabilituje stalinowskich zbrodniarzy

Dodają też, że wszystkie cmentarze wojenne w Polsce, na których spoczywają czerwonoarmiści, są przedmiotem ochrony ze strony państwa polskiego. „Polska w ten sposób stosuje nie tylko umowy międzynarodowe, ale obowiązujące w kraju zapisy ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Wprost one stanowią, że groby oraz cmentarze wojenne, niezależnie od narodowości i wyznania osób w nich pochowanych oraz niezależnie od formacji, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym szacunkiem” – dodają przedstawiciele Instytutu.