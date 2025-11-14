Pierwsza biografia Stanisława Tyma, ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk

Gościem najnowszego podcastu jest redaktor Wydawnictwa Otwartego Michał Misiorek, sprawujący opiekę wydawniczą nad książką wyjątkową, której losy były dramatyczne.

Stanisław Tym i Katarzyna Stoparczyk

Nie dość, że nie żyje bohater tej książki, Stanisław Tym – to było od początku wiadomo. Zmarł w grudniu 2024 r., a autorka książki „Tym. Człowiek Szczery na trzy litery” Katarzyna Stoparczyk we wrześniu 2025 r. na dwa miesiące przed premierą zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Szczęście w nieszczęściu, że książkę zdążyła ukończyć.

– Przywitam się słowami, którymi zwykle Stanisław Tym witał się z bliskimi mu osobami: „Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc” – mówi Michał Misiorek. – A okoliczności wydania tej książki rzeczywiście nie są zbyt wesołe. Powiedziałbym nawet, że są bardzo smutne i przykre. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że Kasia Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym – serca wszystkich osób pracujących przy tej książce rozpadły się na tysiąc kawałków. Myślę, że wielu Polaków również. Natomiast jej książka jest pełna optymizmu, pogody ducha, poczucia humoru, radości, światła, życia. Stanisława Tyma nie miałem okazji poznać, ale domyślam się, że on emanował taką energią. Kasię Stoparczyk miałem przyjemność znać i sądzę, że udał się mariaż bohatera i autorki.

Stanisław Tym, Krystyna Janda i inni

Historia powstania książki była następująca.

– Gdy 6 grudnia w zeszłym roku zmarł Stanisław Tym, chwilę później rozmawialiśmy na kolegium wydawniczym o tym, jakie książki warto byłoby wydać. I pojawił się pomysł biografii Stanisława Tyma. Wszyscy uznaliśmy, że jest to wyjątkowa postać, którą wielu Polaków kochało i kocha nadal. Postać, która miała niezwykle barwny życiorys do tej pory nieopowiedziany. Powstała więc pierwsza biografia, podkreślmy. Pierwsza biografia, choć Kasia bardzo nie lubiła tego słowa.