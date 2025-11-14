Pierwsza biografia Stanisława Tyma, ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk

Aktualizacja: 14.11.2025 19:18 Publikacja: 14.11.2025 19:00
Gościem najnowszego podcastu jest redaktor Wydawnictwa Otwartego Michał Misiorek, sprawujący opiekę wydawniczą nad książką wyjątkową, której losy były dramatyczne.
Nie dość, że nie żyje bohater tej książki, Stanisław Tym – to było od początku wiadomo. Zmarł w grudniu 2024 r., a autorka książki „Tym. Człowiek Szczery na trzy litery” Katarzyna Stoparczyk we wrześniu 2025 r. na dwa miesiące przed premierą zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Szczęście w nieszczęściu, że książkę zdążyła ukończyć.
– Przywitam się słowami, którymi zwykle Stanisław Tym witał się z bliskimi mu osobami: „Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc” – mówi Michał Misiorek. – A okoliczności wydania tej książki rzeczywiście nie są zbyt wesołe. Powiedziałbym nawet, że są bardzo smutne i przykre. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że Kasia Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym – serca wszystkich osób pracujących przy tej książce rozpadły się na tysiąc kawałków. Myślę, że wielu Polaków również. Natomiast jej książka jest pełna optymizmu, pogody ducha, poczucia humoru, radości, światła, życia. Stanisława Tyma nie miałem okazji poznać, ale domyślam się, że on emanował taką energią. Kasię Stoparczyk miałem przyjemność znać i sądzę, że udał się mariaż bohatera i autorki.
Historia powstania książki była następująca.
– Gdy 6 grudnia w zeszłym roku zmarł Stanisław Tym, chwilę później rozmawialiśmy na kolegium wydawniczym o tym, jakie książki warto byłoby wydać. I pojawił się pomysł biografii Stanisława Tyma. Wszyscy uznaliśmy, że jest to wyjątkowa postać, którą wielu Polaków kochało i kocha nadal. Postać, która miała niezwykle barwny życiorys do tej pory nieopowiedziany. Powstała więc pierwsza biografia, podkreślmy. Pierwsza biografia, choć Kasia bardzo nie lubiła tego słowa.
Czytaj więcej
Kasety VHS to dla wielu Polaków nie tylko nostalgiczne wspomnienia, lecz pierwsze okno na świat Z...
Dlatego nadała książce nieklasyczną formę.
– Gdy padła propozycja napisania książki o Tymie pani Kasia powiedziała, że to niesamowite, że dzwonię z takim pomysłem i z taką propozycją, bo kilka dni wcześniej widziała się z Krystyną Jandą i rozmawiały o Stanisławie Tymie, wspominały go. Gdy zdzwoniliśmy się za drugim razem, powiedziała, że to jest szansa, z której warto skorzystać, bo jest zafascynowana Stanisławem Tymem.
Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gościem najnowszego podcastu jest redaktor Wydawnictwa Otwartego Michał Misiorek, sprawujący opiekę wydawniczą nad książką wyjątkową, której losy były dramatyczne.
„Tym. Człowiek szczery na trzy litery” to pierwsza biografia wybitnego artysty, napisana przez tragicznie zmarłą...
Kasety VHS to dla wielu Polaków nie tylko nostalgiczne wspomnienia, lecz pierwsze okno na świat Zachodu i pasmo...
Raper Sokół, praprawnuk Stanisława Wyspiańskiego, zadebiutuje jako powieściopisarz książką „Wesołych Świąt”, któ...
Gościem najnowszej odsłony cyklu podcastów „Rzecz o książkach” jest mistrz polskiego retro-kryminału Marek Kraje...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Bliższe jest mi pojęcie tak zwanej choroby transowo-dysocjacyjnej niż opętania, ale starałem się w książce zesta...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas