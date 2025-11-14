Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pierwsza biografia Stanisława Tyma, ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk

Książka „Tym. Człowiek szczery na trzy litery", tragicznie zmarłej Katarzyny Stoparczyk, jest tematem najnowszej odsłony „Rzeczy o książkach". Rozmawiamy w niej o Tymie znanym i nieznanym, gwieździe „Misia", STS-u i najlepszych kabaretów.

Publikacja: 14.11.2025 19:00

Jacek Cieślak

Gościem najnowszego podcastu jest redaktor Wydawnictwa Otwartego Michał Misiorek, sprawujący opiekę wydawniczą nad książką wyjątkową, której losy były dramatyczne.

Reklama
Reklama

Stanisław Tym i Katarzyna Stoparczyk

Nie dość, że nie żyje bohater tej książki, Stanisław Tym – to było od początku wiadomo. Zmarł w grudniu 2024 r., a autorka książki „Tym. Człowiek Szczery na trzy litery” Katarzyna Stoparczyk we wrześniu 2025 r. na dwa miesiące przed premierą zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Szczęście w nieszczęściu, że książkę zdążyła ukończyć.

– Przywitam się słowami, którymi zwykle Stanisław Tym witał się z bliskimi mu osobami: „Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc” – mówi Michał Misiorek. – A okoliczności wydania tej książki rzeczywiście nie są zbyt wesołe. Powiedziałbym nawet, że są bardzo smutne i przykre. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że Kasia Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym – serca wszystkich osób pracujących przy tej książce rozpadły się na tysiąc kawałków. Myślę, że wielu Polaków również. Natomiast jej książka jest pełna optymizmu, pogody ducha, poczucia humoru, radości, światła, życia. Stanisława Tyma nie miałem okazji poznać, ale domyślam się, że on emanował taką energią. Kasię Stoparczyk miałem przyjemność znać i sądzę, że udał się mariaż bohatera i autorki.

Stanisław Tym, Krystyna Janda i inni

Historia powstania książki była następująca.

– Gdy 6 grudnia w zeszłym roku zmarł Stanisław Tym, chwilę później rozmawialiśmy na kolegium wydawniczym o tym, jakie książki warto byłoby wydać. I pojawił się pomysł biografii Stanisława Tyma. Wszyscy uznaliśmy, że jest to wyjątkowa postać, którą wielu Polaków kochało i kocha nadal. Postać, która miała niezwykle barwny życiorys do tej pory nieopowiedziany. Powstała więc pierwsza biografia, podkreślmy. Pierwsza biografia, choć Kasia bardzo nie lubiła tego słowa.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Pigout i Przemek Corso, autorzy książki „VHS. Przewińmy to jeszcze raz”
Literatura
Złota Era VHS: kiedy każdy film był wydarzeniem, a van Damme Bogiem

Dlatego nadała książce nieklasyczną formę.

– Gdy padła propozycja napisania książki o Tymie pani Kasia powiedziała, że to niesamowite, że dzwonię z takim pomysłem i z taką propozycją, bo kilka dni wcześniej widziała się z Krystyną Jandą i rozmawiały o Stanisławie Tymie, wspominały go. Gdy zdzwoniliśmy się za drugim razem, powiedziała, że to jest szansa, z której warto skorzystać, bo jest zafascynowana Stanisławem Tymem.

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Stanisław Tym Rzecz o książkach książka Katarzyna Stoparczyk

Gościem najnowszego podcastu jest redaktor Wydawnictwa Otwartego Michał Misiorek, sprawujący opiekę wydawniczą nad książką wyjątkową, której losy były dramatyczne.

Stanisław Tym i Katarzyna Stoparczyk

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stanisław Tym na premierze „Ciemnego grylażu" w OchTeatrze w marcu 2024 r.
Literatura
Pierwsza biografia Stanisława Tyma, czyli nie tylko Ryszard Ochódzki i „Miś"
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Pigout i Przemek Corso, autorzy książki „VHS. Przewińmy to jeszcze raz”
Literatura
Złota Era VHS: kiedy każdy film był wydarzeniem, a van Damme Bogiem
Raper Sokół
Literatura
Sokół wydaje powieść „Wesołych Świąt”. Debiut rapera
Marek Krajewski, polski pisarz, doktor nauk humanistycznych, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławsk
Literatura
Marek Krajewski: Historia opętań zaczęła się od „Egzorcysty”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Marek Krajewski
Literatura
Marek Krajewski: Historia pewnego demona. Zaczęło się od „Egzorcysty"
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama